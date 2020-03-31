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Коронавирус сдвинул сроки вступительных экзаменов

Точную дату в Минобрнауки не называют, но к осени обещают справиться

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У абитуриентов будет больше времени подготовиться к экзаменам

У абитуриентов будет больше времени подготовиться к экзаменам

Сроки вступительных экзаменов в России перенесут на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. Такое решение приняли в Министерстве образования и науки, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Валерия Фалькова.

Ранее, говоря еще о только возможном переносе, Фальков заявлял, что вступительные экзамены точно состоятся летом.

— По срокам вступительных, приемной кампании. Базовый сценарий, к которому нам с вами стоит готовиться — это будет в рамках трех летних месяцев, — говорил Фальков.

При этом даже несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, в вузах продолжат создавать бюджетные места. На данный момент их количество увеличилось почти на 34 тысячи. Такое решение обосновано ростом количества выпускников школ.

Кстати, ранее ведомство объявило о переносе ЕГЭ — экзамены начнутся с 8 июня. Школьники и студенты с позапрошлой недели находятся на дистанционном обучении.

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коронавирусэкзаменывузы
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