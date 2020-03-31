Коронавирус сдвинул сроки вступительных экзаменов

Сроки вступительных экзаменов в России перенесут на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. Такое решение приняли в Министерстве образования и науки, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Валерия Фалькова.
Ранее, говоря еще о только возможном переносе, Фальков заявлял, что вступительные экзамены точно состоятся летом.
— По срокам вступительных, приемной кампании. Базовый сценарий, к которому нам с вами стоит готовиться — это будет в рамках трех летних месяцев, — говорил Фальков.
При этом даже несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, в вузах продолжат создавать бюджетные места. На данный момент их количество увеличилось почти на 34 тысячи. Такое решение обосновано ростом количества выпускников школ.
Кстати, ранее ведомство объявило о переносе ЕГЭ — экзамены начнутся с 8 июня. Школьники и студенты с позапрошлой недели находятся на дистанционном обучении.