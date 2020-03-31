Общепринятая модель поведения диктует нам, что с трех лет нужно отдавать ребенка в садик. Но мнения мам по этому поводу расходятся — есть сторонники как социализации, так и домашнего воспитания. Мы поговорили с обеими сторонами и спросили, что на этот счет думают эксперты.



«Ребенку хочется общаться с ровесниками, а не только с родителями и бабушками»



Сына Евгении зовут Марк, ему уже 2 с половиной года. Все это время мама проводит с ребенком дома и признается, что очень скучает по работе и просто хочет отдохнуть. Марк просыпается в 07:00 и ложится спать в 23:00, единственный перерыв в его активности на дневной сон Евгения проводит за готовкой и уборкой. В магазин — с сыном, на прогулку — с сыном, времени на себя совсем не остается. Такой сценарий знаком многим мамам, и выходов из ситуации может быть несколько.

