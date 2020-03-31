Общепринятая модель поведения диктует нам, что с трех лет нужно отдавать ребенка в садик. Но мнения мам по этому поводу расходятся — есть сторонники как социализации, так и домашнего воспитания. Мы поговорили с обеими сторонами и спросили, что на этот счет думают эксперты.
«Ребенку хочется общаться с ровесниками, а не только с родителями и бабушками»
Сына Евгении зовут Марк, ему уже 2 с половиной года. Все это время мама проводит с ребенком дома и признается, что очень скучает по работе и просто хочет отдохнуть. Марк просыпается в 07:00 и ложится спать в 23:00, единственный перерыв в его активности на дневной сон Евгения проводит за готовкой и уборкой. В магазин — с сыном, на прогулку — с сыном, времени на себя совсем не остается. Такой сценарий знаком многим мамам, и выходов из ситуации может быть несколько.
— Конечно, если есть бабушки и дедушки, это хорошо. Даже если вы проводите время все вместе, ребенок кем-то занят, — рассуждает Евгения. — Но у меня такой возможности нет, до муниципального садика еще полгода, в частный отдавать не хочу — это, как правило, трехкомнатная квартира, в которой 40 детей и один воспитатель.
Многие мамы боятся садиков по той причине, что дети с их посещением начинают часто болеть, заражая родителей или просто забирая у них возможность нормально работать.
— Дети с небольшой температурой и насморком продолжают бегать, играть, а нам, взрослым, и так тяжело с простудой, приходится еще и за ребенком следить. Проще не работать и сидеть дома с ребенком здоровым, чем все равно не работать и сидеть с ним же, но простуженным, — продолжает Евгения. — Конечно, садик лучше, но если он рассчитан на 20 человек, а не такой, куда детей привозят со всего города на общественном транспорте вместе с самыми разными болячками.
В своем возрасте Марк рвется общаться с другими детьми, а этого ему не хватает без садика — вот другая сторона медали.
— Выходим на площадку — а друзей у нас, гуляет одна девочка, но она младше на полгода. Полгода в этом возрасте — это полжизни, дети сильно отличаются, — рассказывает Евгения. — Ребенку хочется общаться с ровесниками, а не только с родителями и бабушками. Я думаю, что занятия в развивашках несильно компенсируют эту нехватку: в группе дети заняты, на общение времени не отведено. В садике было бы проще.
Плюсы воспитания ребенка дома — это удобный режим отдыха. Если малыш капризный и с трудом ложится спать днем, в садике его никто не будет успокаивать в течение часа, а то и больше. Не каждый ребенок способен заснуть в общей спальне, где рядом кто-то ворочается и хнычет.
«Малыш психологически не готов потерять маму на целый день»
Среди мам немало и тех, кто считает, что слишком рано отдавать ребенка в детский сад не стоит. Юлия одна воспитывает дочь и хотела бы отдать ее в садик в три года — как и рекомендуется. Но ей нужно выходить на работу, и приходится искать компромисс — просить помощи бабушки и дедушки до тех пор, пока дочке Вике не исполнится хотя бы два.
— Я считаю, что ребенок должен все время проводить с родителями, получать заботу, ласку, пока он совсем маленький. Но для того чтобы он развивался, социализировался, ему нужно посещать какие-нибудь занятия вместе с мамой — например, ходить в бассейн, — делится Юлия. — Также мы часто играем на площадке возле дома и уже завели друзей, с которыми Вика общается при мне. Но так чтобы взять и отдать ребенка в детский сад на день или полдня… Нет, слишком рано.
Потерпеть до того, как Вике исполнится два года, Юлия решила после разговора с врачом, ведущим дочку с рождения. Он считает, что в раннем возрасте дети неустойчивы не только к каким-то болезням, но еще и психологически. Для них стресс — внезапно потерять маму из виду, и они не понимают, что вечером их заберут домой. Не все дети показывают свою тревогу, но переживания есть у каждого.
«Не дайте детям стать индивидуалистами и эгоистами»
Очевидно, что сотрудники детских садов не будут сторонниками домашнего воспитания. Нина Кислова, воспитатель с 30-летним стажем, считает, что ребенка можно отдать в садик и пораньше, чтобы он быстрее привыкал к обществу других людей.
— Сейчас дети очень тяжело идут в социум, дома их воспитывают как индивидуалистов и отчасти эгоистов, — говорит Нина. — В садике процесс развития не нарушается, он идет интереснее и легче. Дом есть дом, там ребенок всегда расслаблен и забывает о дисциплине. Посещение садика прививает детям и любовь к учебе в том числе. Здесь они усваивают лучше любую информацию.
«Сначала маску наденьте на себя, потом на ребенка»
Что говорят психологи? Как правило, они сначала изучают личности мамы и ребенка и только потом дают наводку, стоит ли малышу отправляться в детский садик. Психолог Надежда Иванова (по совместительству — мама двухлетнего сына) считает, что нужно отталкиваться от темперамента и стиля жизни матери.
— Как в самолете: сначала маску наденьте на себя, потом на ребенка. Мама не должна быть дерганной, замученной, на грани нервного срыва, — говорит Надежда. — Если женщина с удовольствием занимается домом и детьми, можно и не отдавать малышей в садик. Но если мама готова на стену лезть от бесконечного нахождения дома с ребенком, то садик — это необходимость. Лучше отдать малыша хотя на несколько часов, чтобы отдохнуть, наполниться энергией и встретить его после садика в хорошем настроении, чем строить из себя идеальную маму, которая «все сама», но при этом с раздраем внутри.
Надежда рекомендует приучать ребенка к садику постепенно — сначала приводить его на час или два, затем на полдня. Не нужно бросать малыша в детский сад, как в воду без спасательного круга. При соблюдении этого правила ребенок, скорее всего, полюбит ходить в садик, научится общаться с другими детьми, а у вас останется время на себя.