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Студентов Ярославля переводят на дистанционное обучение: предварительный список вузов

Режим учёбы изменяют из-за ситуации с распространением коронавируса

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Крупнейшие вузы отказываются от очных лекций

Крупнейшие вузы отказываются от очных лекций

В Ярославле вузы начали оповещать студентов о переходе на дистанционное обучение. Сначала об этом сообщили в ЯрГУ имени Демидова, теперь — в других государственных вузах.

— Занятия по новой форме начнутся с 18 марта, — сообщили в Ярославском государственном техническом университете. — Регламент организации обучения в онлайн- и дистанционном формате, расписание и ссылки на ресурсы будут объявлены завтра, 17 марта.

Также о переходе на дистанционное обучение сообщили ЯГПУ, ЯГСХА, ЯГМА, ЯГТИ и другие.

— Если будет принято такое решение, то мы сразу оповестим студентов, — заверили в МУБиНТе.

Ориентировочно на дистанционное обучение вузы перейдут до 29 марта. Решение об отмене либо продлении будет озвучено 26 марта.

Ранее Министерство образования и науки рекомендовало российским вузам перейти на дистанционное обучение для предотвращения распространения коронавируса. Соответствующий приказ подписал сегодня министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области запустил горячую линию, куда можно обратиться по всем вопросам, касающимся коронавирусной инфекции.

На данный момент в Ярославле официально нет подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Как стало известно 76.RU, в настоящий момент ожидаются результаты анализов пациентки, которую увезли в инфекционную больницу в эти выходные с подозрением на новую инфекцию.

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