Студентов Ярославля переводят на дистанционное обучение: предварительный список вузов

В Ярославле вузы начали оповещать студентов о переходе на дистанционное обучение. Сначала об этом сообщили в ЯрГУ имени Демидова, теперь — в других государственных вузах.



— Занятия по новой форме начнутся с 18 марта, — сообщили в Ярославском государственном техническом университете. — Регламент организации обучения в онлайн- и дистанционном формате, расписание и ссылки на ресурсы будут объявлены завтра, 17 марта.



Также о переходе на дистанционное обучение сообщили ЯГПУ, ЯГСХА, ЯГМА, ЯГТИ и другие.



— Если будет принято такое решение, то мы сразу оповестим студентов, — заверили в МУБиНТе.



Ориентировочно на дистанционное обучение вузы перейдут до 29 марта. Решение об отмене либо продлении будет озвучено 26 марта.



Ранее Министерство образования и науки рекомендовало российским вузам перейти на дистанционное обучение для предотвращения распространения коронавируса. Соответствующий приказ подписал сегодня министр науки и высшего образования Валерий Фальков.



Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области запустил горячую линию, куда можно обратиться по всем вопросам, касающимся коронавирусной инфекции.