Он что-то недоговаривает: шесть признаков того, что ваш школьник на грани срыва

Пока готовишься к ЕГЭ, нужно не только всё вызубрить, но и психику стабильной сохранить Фото: Сергей Сюрин / 29.RU

ЕГЭ школьникам придется сдавать только через три месяца, но уже сейчас многие на взводе — накрученные учителями и родителями подростки заранее с ужасом готовятся к экзаменам. Для детей это напряженное время — большие умственные нагрузки сочетаются с волнением: что будет, если я не сдам? Последствия печальны: в каждом году ленты новостей пополняются сообщениями о суицидах подростков из-за экзаменов. Вместе с психологами мы разобрались, что может быть тревожным звоночком для родителей и как готовиться к ЕГЭ так, чтобы не сойти с ума. Когда эти симптомы появятся — вы уже будете готовы.



Хорошо, если симптомы еще не появились, но вы можете столкнуться с ними в любой момент Фото: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов

1. Ребенок отказывается идти в школу

Мало кто из детей любит школу по-настоящему — все хоть раз да пытались отлынивать, уверять родителей, что заболели, а то и просто забивали на уроки и вместо этого шли гулять с друзьями. Весной соблазн особенно велик — ну какая учеба, когда на улице так классно? Но сколько раз можно прогулять школу: раз, два? Да и болезнь обычно проходит за пару дней, стоит только миновать контрольной по математике. Но если нежелание идти на учебу становится систематическим — это уже повод для тревоги.

— Как правило, дети в школу всё равно идут, даже когда не очень хочется. Старшеклассники понимают, что если засидеться дома, то будут проблемы и с педагогами, и с родителями, и с учебой. Но бывает, что ребенок просто не в силах заставить себя это делать, — объясняет психолог Жанна Романенко.

Причины могут быть разными, но разбираться в них придется родителям. Психологи утверждают, что чаще всего прогулы — это своеобразный протест против школьного давления.

— Бывает, что кто-то из учителей слишком строгий и класс этим «заражается», потому что обычно в коллективе между ребятами такого напряжения нет. Педагог постоянно говорит «вы не сдадите», дети теряются. Отличники чаще всего прикидываются больными, те, кто учатся похуже, — начинают прогуливать, — утверждает Романенко.



Что делать? Разговаривать с ребенком и поддерживать его морально. Психологи советуют выяснить у школьника причины беспокойства и решить проблему вместе. Возможно, придется поговорить с учителем — не пугайтесь этого, ведь на кону не только успеваемость, но и психика ребенка. 2. Плохо спит

Плохой сон — всегда проблема, это касается не только школьников — вообще всех. Но когда речь идет о подготовке к ЕГЭ, на это стоит обратить особое внимание. Во-первых, недостаток сна может быть признаком зарождающейся депрессии, во-вторых, после бессонной ночи ученик не сможет продуктивно заниматься, да еще и нагоняй может получить от учителя за то, что плохо соображает.

— Одно дело, когда ребенок просто засиделся у компа и поздно лег, другое — если это происходит постоянно: ложится спать под утро, потом встает с трудом усталый, изможденный. До учебы ли? — говорит Романенко.

Что делать? Если проблемы со сном длятся уже пару недель, имеет смысл обратиться к врачу — сначала к психотерапевту, а потом, возможно, и к психиатру. Если бессонница и апатия — действительно симптомы начинающейся депрессии, может понадобиться медикаментозное лечение. Самостоятельно назначать его не стоит — антидепрессанты, успокоительные и даже снотворное все равно отпускаются только по рецепту.



3. Слишком эмоционален Еще одна серьезная причина для беспокойства родителей — повышенная чувствительность ребенка. Конечно, характеры у всех разные, да и сами по себе подростки — народ не самый спокойный и сосредоточенный. Но если поведение резко меняется — стоит обратить на это внимание.

— В этом случае понять, что что-то пошло не так, довольно просто — негативные эмоции становятся гипертрофированными. Например, мама просто отчитала за немытую тарелку, а ребенок — в слезы, — объясняет Жанна Романенко.

Ее слова подтверждает семейный психолог Галина Зарипова — она говорит, что это тоже может быть признаком депрессии.

— Депрессия — такая болезнь, что в первую очередь она поражает слабые места. Где тонко — там и рвется. У кого-то начинаются в первую очередь проблемы со сном, другой становится плаксивым, третий — замкнутым. Поставить диагноз точно может только специалист, но любое резкое изменение в поведении ребенка — уже повод для тревоги, — объясняет Зарипова.

Что делать? Плаксивость свидетельствует о том, что ребенок не справляется с текущими делами, а значит, его нужно поддержать: поговорить, успокоить, признать, что ему сложно. Родителям детские проблемы часто кажутся ерундой, но для подростка, который впервые столкнулся с серьезным испытанием, это действительно очень непросто.

4. Стал злиться по пустякам

Поведение может меняться и в обратную сторону — школьник становится агрессивным, начинает активно ругать школу, учителей, одноклассников. Причина не обязательно в проблемах с педагогами. Злость — это защитный механизм, который может включиться в ситуации стресса.

— Важно понимать, что ребенок злится или ругается не потому, что он плохой. Ответной руганью или наказаниями вы ничего не добьетесь. Злость в этом случае чаще всего от бессилия, такое поведение может встречаться и у взрослых: я не справляюсь и поэтому злюсь, — говорит Романенко.

Причина чаще всего кроется в том, что будущий выпускник просто слишком напряжен: он боится, что ничего не получится, он не справится и всех подведет. Поэтому нужно учить подростка легче относиться к проблемам и испытаниям — это как игра, в которой ты постоянно переходишь на новый уровень.

— Родители часто сами запугивают детей тем, что они не поступят и жизнь на этом закончится. Но если серьезно: как много людей работают по профессии, которую выбрали в 17 лет? Поговорите с ребенком, разработайте план на случай, если он действительно не сдаст ЕГЭ или сдаст его плохо. Когда такой план есть, то груз ответственности не так сильно давит, — считает Зарипова.



Что делать? Кардинальное решение от психолога — сделать перерыв в учебе. Первый год после школы можно взять паузу и просто поработать — это поможет лучше разобраться в себе и определиться с будущей профессией. 5. Ссорится с одноклассниками

Во время подготовки к экзаменам могут не только обостриться прежние проблемы с одноклассниками, но и появиться новые. Они могут быть как объективные, так и связанные с заниженной самооценкой — например, школьник допустил ошибку, кто-то над этим посмеялся и забыл, а подросток думает, что одноклассники его не принимают.

— Будет очень плохо, если родители на это закроют глаза и не будут принимать проблемы ребенка всерьез — это может перерасти в открытый конфликт, который точно не пойдет на пользу на фоне общего напряжения. Лучше поговорить, спросить, что тревожит, — советует Романенко.

Что делать? Идите к школьному психологу — он поможет разобраться в текущей ситуации. Но иногда лучшим решением может стать перевод в другую школу, более здоровый коллектив, где нет старых обид и ссор.

