«Будем менять школу»: в Ярославской области перекроят систему обучения детей

Новшества в систему образования власти планируют внедрить за ближайшие четыре года

— Будем внедрять сетевые уроки, развивать новые компетенции у педагогов, строить обучение с учётом индивидуальных особенностей ребёнка, — пообещал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — В общем, будем менять школу. Делать её современной, цифровой и интересной детям, чтобы они смогли найти себя, своё призвание и в дальнейшем были востребованы на рынке труда.

Кроме того, для школьников из деревень, сёл и малых городов откроют 166 центров цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста». Туда закупят 3D-принтеры, квадрокоптеры, видеокамеры, компьютеры и инструменты. Считается, что так дети смогут лучше освоить «Информатику», «ОБЖ» и «Технологию» по-новому.



Всё эти изменения должны произойти в ближайшие четыре года. А пока школьникам на открытом уроке показали, как снимается кино.

