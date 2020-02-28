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Образование

«Будем менять школу»: в Ярославской области перекроят систему обучения детей

Какая техника появится в учебных заведениях

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Новшества в систему образования власти планируют внедрить за ближайшие четыре года

Новшества в систему образования власти планируют внедрить за ближайшие четыре года

В школах Ярославской области скоро многое изменится. Власти решили перекраивать систему обучения, используя современные технологии.

— Будем внедрять сетевые уроки, развивать новые компетенции у педагогов, строить обучение с учётом индивидуальных особенностей ребёнка, — пообещал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — В общем, будем менять школу. Делать её современной, цифровой и интересной детям, чтобы они смогли найти себя, своё призвание и в дальнейшем были востребованы на рынке труда.

Кроме того, для школьников из деревень, сёл и малых городов откроют 166 центров цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста». Туда закупят 3D-принтеры, квадрокоптеры, видеокамеры, компьютеры и инструменты. Считается, что так дети смогут лучше освоить «Информатику», «ОБЖ» и «Технологию» по-новому.

Всё эти изменения должны произойти в ближайшие четыре года. А пока школьникам на открытом уроке показали, как снимается кино.

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образованиешкола
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КОММЕНТАРИИ (7)

Гость
28 фев 2020 в 09:57

А на деле получится, деревенское домашнее обучение, выдадут логин и пароль.

Гость
28 фев 2020 в 10:00

Ага, спохватились.... поздно метать икрой, воспитали поколение которому это не нужно и будет неинтересно их детям. Учителям может и интересно, но настоящих учителей всё меньше и меньше....а на работу можно и по-старинке ходить.

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28 фев 2020 в 09:59

Чего то программа напомнила Высоцкого
"Как-то раз один колдун, врун болтун и хохотун,
Предложил ей, как знаток бабских струн,
Мол, русалка, все пойму и с дитем тебя возьму,
И пошла она к нему как в тюрьму."