«Всё лучшее детям»: в переславской школе на учеников кусками валится штукатурка

Так выглядит спортивный зал в школе Фото: Евгений Работников / vk.com

Кадры из этой школы выглядят так, будто она давно заброшена. Но нет, в школе № 9 на Берендеевском переулке в Переславле-Залесском в таких условиях занимаются дети. Здесь в спортзале осыпается штукатурка с потолка и стен, проваливаются доски в полу.

А рядом — канат, на котором проходят занятия Фото: Евгений Работников / vk.com

— Очень большая площадь протечек, штукатурка отваливается кусками, — рассказал депутат городской думы Переславля-Залесского Евгений Работников. — Администрация городского округа перед началом учебного года отчиталась, что все образовательные учреждения готовы и приняты комиссией. Неужели глава Валерий Астраханцев не в курсе, что в школе № 9 так сильно течет крыша? Надеюсь, срочные меры будут приняты. Со своей стороны направлю заявление в прокуратуру и Роспотребнадзор.