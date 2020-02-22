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Образование

«Всё лучшее детям»: в переславской школе на учеников кусками валится штукатурка

Фото из спортзала учебного заведения выглядят пугающе

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Так выглядит спортивный зал в школе&nbsp;

Так выглядит спортивный зал в школе 

Кадры из этой школы выглядят так, будто она давно заброшена. Но нет, в школе № 9 на Берендеевском переулке в Переславле-Залесском в таких условиях занимаются дети. Здесь в спортзале осыпается штукатурка с потолка и стен, проваливаются доски в полу. 

А рядом — канат, на котором проходят занятия&nbsp;

А рядом — канат, на котором проходят занятия 

— Очень большая площадь протечек, штукатурка отваливается кусками, — рассказал депутат городской думы Переславля-Залесского Евгений Работников. — Администрация городского округа перед началом учебного года отчиталась, что все образовательные учреждения готовы и приняты комиссией. Неужели глава Валерий Астраханцев не в курсе, что в школе № 9 так сильно течет крыша? Надеюсь, срочные меры будут приняты. Со своей стороны направлю заявление в прокуратуру и Роспотребнадзор.

Недавно в Ярославле из-за осыпавшейся с дома штукатурки чуть не произошла трагедия с ребёнком, но взрослые успели оттолкнуть коляску.

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КОММЕНТАРИИ (3)

ваш господин
22 фев 2020 в 08:50

школу необходимо конечно закрыть . учителей переучить на кондукторов , а детей на свалки мусор сортировать 😁

Голос народа
22 фев 2020 в 07:49

Главное чтобы кремлёвский врун ездил на мерседесах, его Алина кабаева купалась в бриллиантах, вшиннику траву за 37 млн посеять, а на детей в этой стране пофиг