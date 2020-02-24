Детский сексизм: воспитатель в садике рассказала, почему вредно говорить фразу «мальчики на плачут»

Сегодня свою колонку о том, как дети копируют поведение взрослых, как перенимают установки, написала педагог из Ярославля — воспитатель в одном из детских садов.
Совсем недавно в моей группе был такой случай. Васеньку (6 лет) обидели. Задели стулом. Нечаянно. Мальчик от боли начал плакать. И его окружили девочки, но не для того, чтобы пожалеть. Начали его поучать со словами «Ты же мальчик, ты не должен плакать». Я была удивлена такому поведению в детском коллективе. Откуда взялись такие установки? Почему девочкам можно плакать, а мальчикам нельзя? Между тем слезы — это проявление чувств: боли, обиды.
Первый вопрос, который я задала детям: «А что, мальчики не люди?» Я начала объяснять детям, что проявлять чувства — это нормально и не запрещено никому ни обществом (нормальным обществом), ни законом. Дети были в шоке. Они притихли и задумались. Мальчики тоже были удивлены, что, оказывается, им можно плакать. Я словно открывала им глаза на то, что к этой ситуации можно подойти с другой стороны. И начала анализировать, почему дети так думают и говорят. И откуда берутся эти установки? Ведь это прививают им их же родители.
Мальчик, научившийся не плакать от боли или обиды (другими словами, приучившись сдерживать эмоции), к более сознательному возрасту не научится проявлять любые другие чувства. Девочки вырастают и думают, что с мальчиками можно делать что угодно, они же все равно ничего не чувствуют. К той же области я отнесу фразу «Что ты плачешь, как девчонка?». Мальчик усваивает информацию о том, что девочки все время ноют, быть как девочка — плохо, и сама девочка — это плохо.
А если заглянуть вперед, то такие стандарты, привитые в детском возрасте, приведут к последствиям во взрослой жизни. И повлияют на взаимоотношения между мужским и женским полом. Девочки будут вести себя эгоистично, не заботясь о чувствах противоположного пола, а мальчики будут поначалу подавлять свои эмоции, а в конце концов станут бесчувственными. Ведь мужское и женское поведение не обусловлено проявлением эмоций. Оно проявляется на уровне физиологии лишь к подростковому возрасту. И, конечно, на уровне этикета. Я считаю, что детей надо учить правилам поведения, а не психологически их подавлять.
Такое прививание сексизма в детском возрасте проявляется и в других ситуациях. По половой принадлежности делят танцы, рисование, труд в быту и т. д.
Еще один случай, который произошел почти сразу после беседы об эмоциях и проявлениях. Наша группа готовится к утреннику, репетируют мальчики танец под песню о солдатах. Ко мне подбегают 2 девочки и просят, чтобы их включили в этот танец. У мальчишек нахмурились брови, слышалось недовольство в их словах. Ведь девочки хотели того, что в их мировоззрении разделяется по половому признаку. У меня было 3 варианта.
- Сказать: «Нет. Этот танец только для мальчиков».
- Сказать: «Да, танцуйте, если вам этого хочется».
- Сказать: «Да, танцуйте, но мы спросим у ваших родителей».
Я выбрала третий вариант, потому что понимаю, что у всех разные установки в семье. К счастью, всё закончилось хорошо. Девочки танцуют с мальчиками вместе, родители не против. А ребята из моей группы узнали, что можно делать то, что хочется, и не важно, какого ты пола.
Для родителей, которые соблюдают четкие установки и каноны в воспитании по гендерному стереотипу, есть специализированные детские сады и школы, но это совсем другая история. А в моей группе мальчики на санках катают девочек и наоборот!