Детский сексизм: воспитатель в садике рассказала, почему вредно говорить фразу «мальчики на плачут»

Из чего же сделаны нашим мальчишки? А девчонки? Фото: Александра Савельева

Сегодня свою колонку о том, как дети копируют поведение взрослых, как перенимают установки, написала педагог из Ярославля — воспитатель в одном из детских садов. Совсем недавно в моей группе был такой случай. Васеньку (6 лет) обидели. Задели стулом. Нечаянно. Мальчик от боли начал плакать. И его окружили девочки, но не для того, чтобы пожалеть. Начали его поучать со словами «Ты же мальчик, ты не должен плакать». Я была удивлена такому поведению в детском коллективе. Откуда взялись такие установки? Почему девочкам можно плакать, а мальчикам нельзя? Между тем слезы — это проявление чувств: боли, обиды.

Первый вопрос, который я задала детям: «А что, мальчики не люди?» Я начала объяснять детям, что проявлять чувства — это нормально и не запрещено никому ни обществом (нормальным обществом), ни законом. Дети были в шоке. Они притихли и задумались. Мальчики тоже были удивлены, что, оказывается, им можно плакать. Я словно открывала им глаза на то, что к этой ситуации можно подойти с другой стороны. И начала анализировать, почему дети так думают и говорят. И откуда берутся эти установки? Ведь это прививают им их же родители. Мальчик, научившийся не плакать от боли или обиды (другими словами, приучившись сдерживать эмоции), к более сознательному возрасту не научится проявлять любые другие чувства. Девочки вырастают и думают, что с мальчиками можно делать что угодно, они же все равно ничего не чувствуют. К той же области я отнесу фразу «Что ты плачешь, как девчонка?». Мальчик усваивает информацию о том, что девочки все время ноют, быть как девочка — плохо, и сама девочка — это плохо. А если заглянуть вперед, то такие стандарты, привитые в детском возрасте, приведут к последствиям во взрослой жизни. И повлияют на взаимоотношения между мужским и женским полом. Девочки будут вести себя эгоистично, не заботясь о чувствах противоположного пола, а мальчики будут поначалу подавлять свои эмоции, а в конце концов станут бесчувственными. Ведь мужское и женское поведение не обусловлено проявлением эмоций. Оно проявляется на уровне физиологии лишь к подростковому возрасту. И, конечно, на уровне этикета. Я считаю, что детей надо учить правилам поведения, а не психологически их подавлять.