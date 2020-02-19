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Образование

«Это абсурд»: ярославский депутат раскритиковала систему сертификатов дополнительного образования

Возможностью оплатить кружки по этой программе смогли воспользоваться только единицы

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Пока не все дети могут воспользоваться деньгами с сертификатов допобразования

Пока не все дети могут воспользоваться деньгами с сертификатов допобразования

19 февраля в муниципалитете Ярославля обсудили систему сертификатов дополнительного образования. Депутата Наталию Бобрякову возмутило, что по факту не все дети могут воспользоваться возможностью оплатить сертификатом обучение в кружках. По данным мэрии, в этом году такая возможность будет только у 12% детей. Именно на столько человек хватает денег, которые выделяются из городского бюджета на обеспечение сертификатов. Причем деньги получает тот, кто первым успеет записаться в кружки. В итоге в этом году деньги были разобраны буквально за несколько дней.

— Это абсурдная ситуация. Дети находятся в неравных условиях, — отметила Бобрякова.

— Так составлено федеральное законодательство. Никаких льготных категорий не предусмотрено, — пояснила первый заместитель директора департамента образования Ярославля Елена Ильина.

При этом городские чиновники не смогли ответить на вопрос — в будущем полностью ли система дополнительного образования перейдет на оплату по сертификатам или нет. Это тоже будет зависеть от решений на федеральном уровне.

Напомним, в начале года в Ярославле разгорелся скандал из-за того, что многие семьи не смогли воспользоваться сертификатами для оплаты обучения детей. Власти пояснили, что это связано с тем, что пока проект является пилотным.

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сертификаты дополнительного образованиямуниципалитетНаталия Бобрякова
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КОММЕНТАРИИ (7)

Гость
19 фев 2020 в 15:42

Какой бред! Деньгами с сертификата может воспользоваться любой ребенок от пяти лет. А воо принимают его действительно не во всех организациях. Там, где нет лицензии, оплатить курсы сертификатом нельзя. У меня сын пошел на английский в сентябре, лицензию центр получил в январе, и мы оплатили сертификатом курсы до июня, доплатив 2 тысячи.

Зашедший
19 фев 2020 в 15:16

Кто это?

ваш господин
19 фев 2020 в 15:06

а остальные детки пускай по помойкам роются в мусоре разделяя его на фракции 😁