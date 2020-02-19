«Это абсурд»: ярославский депутат раскритиковала систему сертификатов дополнительного образования

Пока не все дети могут воспользоваться деньгами с сертификатов допобразования

19 февраля в муниципалитете Ярославля обсудили систему сертификатов дополнительного образования. Депутата Наталию Бобрякову возмутило, что по факту не все дети могут воспользоваться возможностью оплатить сертификатом обучение в кружках. По данным мэрии, в этом году такая возможность будет только у 12% детей. Именно на столько человек хватает денег, которые выделяются из городского бюджета на обеспечение сертификатов. Причем деньги получает тот, кто первым успеет записаться в кружки. В итоге в этом году деньги были разобраны буквально за несколько дней.

— Это абсурдная ситуация. Дети находятся в неравных условиях, — отметила Бобрякова.



— Так составлено федеральное законодательство. Никаких льготных категорий не предусмотрено, — пояснила первый заместитель директора департамента образования Ярославля Елена Ильина.



При этом городские чиновники не смогли ответить на вопрос — в будущем полностью ли система дополнительного образования перейдет на оплату по сертификатам или нет. Это тоже будет зависеть от решений на федеральном уровне.



Напомним, в начале года в Ярославле разгорелся скандал из-за того, что многие семьи не смогли воспользоваться сертификатами для оплаты обучения детей. Власти пояснили, что это связано с тем, что пока проект является пилотным.

