Специалист по борьбе с голодом дал в Ярославле совет, к чему стремиться в школьном питании

Международный эксперт в области школьного питания оценил практику Ярославля. Директор центра передового опыта по борьбе с голодом в Бразилии, член совета директоров глобального форума по детскому питанию Даниэль Балабан два дня, 18 и 19 февраля, изучал опыт города в этой сфере. В целом гостю все понравилось. Но он все-таки дал совет, в каком направлении, по его мнению, нужно развивать отрасль школьного питания в России.

— В Бразилии действует национальная государственная система по обеспечению школьников бесплатным питанием. Дети с 1-го по последний класс получают еду за государственные средства. Есть бедные регионы, где единственное питание, которое получает ребенок в течение дня, — школьное. С введением этой программы проблема голода в Бразилии перестала существовать. Вам я бы тоже мог пожелать, чтобы идея вашего президента о бесплатном питании школьников хотя бы начальной школы воплотилась в жизнь. Школьное питание надо расценивать не как расходы, а как инвестиции в будущее, — отметил эксперт.

