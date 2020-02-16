Мама на месяц сняла сына с занятий в школе и увезла на море: реакция ярославцев

— В Германии, если ребенок не посещает школу без уважительной причины, родителей вызывают соответствующие органы. Меры — вплоть до изъятия ребенка из семьи, — делится опытом еще один читатель портала.

— Здесь видится, что ребенок вырастет с тем, что для его родителей все возможно, а ему все дозволено, — написал Гость на сайте 76.RU.

В комментариях к материалу ярославцы спорят, права ли в этой ситуации мама или нет.

История ярославской журналистки и мамы 9-летнего сына Анны Лурье, которая на месяц сняла ребенка с занятий в школе и увезла на отдых в Таиланд , всколыхнула сети.

Также в комментариях пишут о том, что, вернувшись из теплых стран в российский промозглый март, ослабленный акклиматизацией ребенок рискует заболеть.



Но нашлись и те, кто посчитал, что Анна сделала все правильно.



— Наконец-то начали появляться люди с нормальной психологией — «я хочу жить хорошо здесь и сейчас, а не через 20 лет». Это и есть гражданская позиция. Больше бы таких, тогда были бы возможны изменения не только в личной жизни, но и в обществе. А пока у большинства «дом — работа», «школа — это хорошо», то ничего не изменится, — считает Иван.



А одна из мам ответила тем, кто предрекает ребенку болезни после возвращения с юга:



— А вы, наверное, никогда не слышали, что в феврале у нас с большой вероятностью можно заболеть и безо всякой поездки на море? Эта страшилка про акклиматизацию преследует меня все 20 лет, что у меня есть дети. Только опытный педиатр никогда ею не пугала, рекомендовала возить детей на море почаще. Мы ездили на море каждый год — и зимой, и летом, и никогда, ни разу я не видела никакой акклиматизации. Мои дети в итоге в поездках пропускали меньше, чем их одноклассники по болезни.