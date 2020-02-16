«У Зины золотые зубы»: как легко выучить английский язык. 5 советов учителя с 40-летним стажем

Малышам интерес к языку прививают игрушками и рисунками Фото: Мария Куликова

Мамы уже практически к колыбелям вывешивают английские буквы — малыш должен привыкать к языку с рождения! Смешно? А что делать — без английского трудно путешествовать, трудно получить хорошую работу. Но малыши ведь этого не понимают. Как приучить ребёнка к урокам английского? Как заинтересовать изучением языка? Об этом мы поговорили с учителем английского языка Мариной Арсеевой, которая работает в 37-й школе с 1981 года и в 2020-м будет выпускать уже восьмое поколение ребят.

Как побороть «неспособность к языкам»



— Я говорю так: англичане же рождаются без знания языка и выучивают язык. А мы что, хуже их что ли? Да, англичанам проще, потому что они слышат речь каждый день и от всех. Но если ребёнок будет постоянно повторять за учителем, диктором, за другими ребятами, то шаг за шагом он освоит язык. Конечно, есть дети, которым сложно даётся учёба. А занятия иностранным языком отбирают львиную долю времени. Я стараюсь подсказать ответственным родителям, что нужно конкретно делать, чтобы снять трудности: проследить, как и сколько раз ребёнок слушает или читает, выполняет ли письменные и устные задания вслух. Если родители не знают языка, никто и не ждёт, что они будут учить ребёнка английскому! Их задача — обеспечить «фронт работ», проконтролировать наличие тетрадей.

Как правильно знакомить малыша с английским

— Первое предъявление часто лучше всего запоминается. Если это сделано неправильно, то переучить очень сложно. Если родители повесили над кроваткой ребенка буквы — почему бы и нет? Но особенно важно следить за произношением и заставлять ребёнка каждый раз проговаривать все звуки в слове правильно. Иногда мы в классе проделываем необычные упражнения, которые помогают правильно поставить произношение, например, проговариваем фразу «У Зины золотые зубы», заменяя русский звук «з» на английский.



Как побороть страх разговаривать вслух, когда еще плохо знаешь язык

— Дети начинают бояться говорить на английском, если у них что-то не получается или они чувствуют себя хуже других. В таких ситуациях с тем, кто немного отстаёт от одноклассников, я стараюсь разобрать упражнение, проговорить слово индивидуально, а более сильным ребятам объясняю, что если только они будут весь урок говорить, а другие нет, то никто не добьётся успеха. Что толку говорить с самим собой, навыки говорения и слушания отрабатываются в коллективе. Изучение языка должно проходить непрерывно. Если ребёнок отсутствует из-за болезни или отъезда, то мы с ним пытаемся нагонять материал вместе. Из-за пропусков в программе растёт и неуверенность в себе. Грамматика и лексика должны отрабатываться циклично, то есть нужно постоянно повторять пройденное.

Как заинтересовать ребенка изучением английского языка

— Важно визуализировать информацию, потому что у детей лучше запоминаются образы. Во время обучения можно использовать карточки в виде книжек, например, для запоминания неправильных глаголов. Но можно и расклеивать по дому карточки с алфавитом и словами. Также с малышами нужно проводить занятия в игровой форме. У меня есть целая коллекция мягких игрушек, которые во время урока буквально летают по классу. Учитель задаёт ребёнку вопрос, кидает ему лисичку или ёжика, а тот отвечает и бросает игрушку обратно. Иногда они начинают шалить. Но я всегда доношу до детей, что игра наша серьёзная и основная цель — учиться. Некоторым ребятам проще изучать язык за просмотром мультфильмов на английском. Но только в том случае, если инициатива исходит от них самих, а не принудительно.

