ЕГЭ пройдёт в три этапа: как изменить выбранные сроки

До 1 февраля 2020 года ярославские выпускники должны подать заявление на участие в ЕГЭ. Заявление подается по месту учёбы, в нём должны быть перечислены предметы, по которым участник планирует сдавать ЕГЭ.
— ЕГЭ в 2020 году традиционно пройдёт в три этапа: досрочный будет проводиться с 20 марта по 13 апреля, основной — с 25 мая по 29 июня и дополнительный — с 4 по 22 сентября, — пояснила директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова.
Изменить выбранные сроки участия в ЕГЭ можно только по уважительной причине, подтверждённой документально. В этом случае участники ЕГЭ подают заявление с указанием сроков сдачи экзаменов в государственную экзаменационную комиссию.
В заявлении на участие в ЕГЭ необходимо перечислить предметы, которые планируется сдавать. При этом можно указать любое количество предметов. Два экзамена — русский язык и математика — являются обязательными. Успешная сдача этих предметов необходима для получения аттестата о среднем общем образовании.
— Для получения аттестата одиннадцатиклассники должны успешно сдать обязательные предметы — русский язык и математику базового либо профильного уровня, — отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. — Другие учебные предметы выпускники сдают на добровольной основе по своему выбору. Выбирать предметы для сдачи нужно с учетом того, по какой специальности выпускник намерен продолжить обучение в вузе и какие предметы вуз будет засчитывать в качестве вступительных испытаний. Поэтому перед подачей заявления следует ознакомиться с этой информацией на сайтах выбранных вузов.
Выпускники могут выбрать для сдачи только один уровень ЕГЭ по математике: базовый или профильный. Выпускники прошлых лет, имеющие аттестат, могут зарегистрироваться на участие в ЕГЭ по математике только профильного уровня.
Сдавать ЕГЭ в этом учебном году предстоит более 5,5 тысячи ярославских одиннадцатиклассников. Педагоги говорят, что особых новшеств при сдаче единого госэкзамена не ожидается.