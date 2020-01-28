ЕГЭ пройдёт в три этапа: как изменить выбранные сроки

Заявление для участия в ЕГЭ одиннадцатиклассники должны подать до 1 февраля

До 1 февраля 2020 года ярославские выпускники должны подать заявление на участие в ЕГЭ. Заявление подается по месту учёбы, в нём должны быть перечислены предметы, по которым участник планирует сдавать ЕГЭ.



— ЕГЭ в 2020 году традиционно пройдёт в три этапа: досрочный будет проводиться с 20 марта по 13 апреля, основной — с 25 мая по 29 июня и дополнительный — с 4 по 22 сентября, — пояснила директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова.



Изменить выбранные сроки участия в ЕГЭ можно только по уважительной причине, подтверждённой документально. В этом случае участники ЕГЭ подают заявление с указанием сроков сдачи экзаменов в государственную экзаменационную комиссию.

