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Образование

«Появились дети с преимуществом»: в мэрии рассказали о приёме в школы будущих первоклассников

Начальник управления образования Елена Иванова сообщила о нововведениях

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В школах Ярославля для первоклассников приготовили 8100 мест

В школах Ярославля для первоклассников приготовили 8100 мест

Сегодня на общегородском собрании в мэрии с докладом выступила начальник управления образования и сообщила о старте записи детей в первые классы.

— Школы города в январе активно готовятся к приёму детей в первые классы. Приёмная компания идёт в два этапа, — сообщила Елена Иванова. — Первый этап — это приём детей, проживающих на закреплённой территории, и второй этап, который начинается после 1 июля, — это приём на свободные места детей, которые не проживают на закреплённой территории. Для своевременной записи ребёнка в выбранную образовательную организацию необходимо зайти на сайт школы и ознакомиться с правилами приёма. График приёма заявлений у каждой школы свой. В ряде школ приём заявлений уже стартовал с 23 января.

Власти планируют, что в Ярославле в этом году будет чуть более 7,5 тысячи первоклассников. В школах для них подготовили 8100 мест.

— Понятно, что распространяются они равномерно по всей территории города, — уточнила Елена Иванова.

Рассказала чиновница и о нововведениях, которых в прошлые годы не было.

— Появилась категория детей, которая пользуется правом преимущества приёма в школу, — сообщила она. — Это братья и сёстры тех детей, которые уже учатся в данном учебном заведении.

В управлении образования мэрии считают, что запись в школы проходит гладко. Но по факту проблемы есть. Например, у 33-й школы родители ночуют в машинах, чтобы не потерять место в очереди.

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КОММЕНТАРИИ (1)

гостья
27 янв 2020 в 19:11

Все знают сколько будет первоклассников на участке, почему сразу нельзя все рассчитать и не гонять детей и родителей за тридевять земель.