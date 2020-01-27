Первоклассный бой: на что готовы родители, чтобы записать своего ребенка в элитную школу

Рядом со школой закрепили лист фанеры, напротив — запись в живую очередь Фото: Александра Савельева

1 февраля начнется зачисление в школы будущих первоклассников, но обеспокоенные родители уже обивают пороги учебных заведений. Возле 33-й школы люди буквально живут в машинах. У школьных ворот прикреплен лист фанеры с надписью «Запись в живую очередь для будущих первоклассников в машине напротив». В этой машине с 23 января и сидит мама будущего школьника Елена Левина.



— Стою в очереди первая, — рассказала Елена. — Заняла её вечером 23 января. Сейчас в очереди 11 человек. Народ надеется на чудо, как и я, но понимает, что у меня шансов чуть больше, так как я первая. Я живу в доме прямо за школой, здесь и прописана. Меня на создание живой очереди подтолкнуло то, что очень многие делают временную регистрацию, делают её фиктивно. Люди, которые здесь не проживают, рвутся по временной регистрации в эту школу, хотя могут попасть и в свою школу по прописке.

Люди с 23 января живут в машинах Фото: Александра Савельева

После изменений правил приёма в школы временную регистрацию приравняли к постоянной прописке. Родители считают, что это ущемляет права их детей, живущих рядом со школой.

— Получается одинаково — что человек живет здесь с пропиской, что он живет на Московском проспекте с временной регистрацией, — говорит мама будущего первоклашки. — В нашем доме риелторы ходили, предлагали за определённую сумму согласиться временно зарегистрировать людей. У нас в новостройке подороже сумму называли, там дом не новый, там подешевле. Мы просто в шоке, что люди делают незаконную временную регистрацию и могут попасть в эту школу, а мы здесь живём на законном основании и не имеем никаких преимуществ. Очень это обидно, но что делать. Я в очереди первая, у меня, конечно, есть надежда, что мой ребёнок поступит. Параллельно мы нажимаем, естественно, кнопку на «Госуслугах», подключаем всех, чтобы и кнопка прошла, и живая очередь.



Елена волнуется, что ребёнок может не попасть в школу, которая находится рядом с домом Фото: Александра Савельева

Елена говорит, что для неё и для многих других родителей другая школа — не вариант. Женщина живёт одна с двумя детьми, сейчас помогают родственники и друзья, приходят к машине и отпускают Елену домой, чтобы она могла покормить детей.



— А куда вот остаётся нам возить? — рассказывает Елена. — Мы посмотрели: 44-я школа в полутора километрах отсюда. Ходить пешком ребёнку через кучу дорог — это просто неприемлемо. У меня нет возможности возить, у меня второй ребёнок восьмимесячный, и я одна. Мне просто никак, мне ребёнка не взять и не довезти. Я нахожусь в безвыходной ситуации, если бы у меня были какие-то шансы и я была уверенна, что поступлю в школу по прописке, понятно, что я бы здесь не сидела, не ночевала с 23-го числа.



В четвёртой школе родители записываются и дожидаются своей очереди внутри Фото: Александра Савельева

Рядом с ещё одной популярной у родителей — четвёртой школой — никаких аншлагов нет. Внутри с документами сидят мамы и папы детей, готовящихся к зачислению, на столе охраны список из сорока человек. Родители говорят, что все будут регистрироваться через портал «Госуслуги», в школу пришли утром, чтобы отдать оригиналы документов.



Рядом со школой на улице Волкова спокойно Фото: Александра Савельева