«Другого выхода нет»: чтобы записать детей в 1-й класс, в Ярославле родители живут в машинах у школы

Вставшие первыми в очередь родители выставили у школы объявление, чтобы другие знали, где вставать в очередь

В Ярославле возле 33-й школы родители будущих первоклассников живут в машинах. Они боятся, что если уедут, то потеряют место в очереди. Вот и дежурят круглые сутки.



— В школу нас не пускают, поэтому приходится круглосуточно сидеть в машине, — рассказала первая в очереди Елена Левина. — Конечно, это тяжело, ведь у меня ещё и ребёнок восьмимесячный. Но другого выхода нет — нас загнали в такие условия.



Сейчас в очереди восемь человек. Круглосуточно дежурят только двое, которые заняли очередь первыми. И жить им так до 30 января, до дня, когда откроется официально запись. Другие приходят по нескольку раз в день отмечаться.

