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Образование

«Другого выхода нет»: чтобы записать детей в 1-й класс, в Ярославле родители живут в машинах у школы

На круглосуточное дежурство они заступили 23 января, и так стоять им ещё неделю

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Вставшие первыми в очередь родители выставили у школы объявление, чтобы другие знали, где вставать в очередь

Вставшие первыми в очередь родители выставили у школы объявление, чтобы другие знали, где вставать в очередь

В Ярославле возле 33-й школы родители будущих первоклассников живут в машинах. Они боятся, что если уедут, то потеряют место в очереди. Вот и дежурят круглые сутки.

— В школу нас не пускают, поэтому приходится круглосуточно сидеть в машине, — рассказала первая в очереди Елена Левина. — Конечно, это тяжело, ведь у меня ещё и ребёнок восьмимесячный. Но другого выхода нет — нас загнали в такие условия.

Сейчас в очереди восемь человек. Круглосуточно дежурят только двое, которые заняли очередь первыми. И жить им так до 30 января, до дня, когда откроется официально запись. Другие приходят по нескольку раз в день отмечаться.

— Записать ребёнка в эту школу очень сложно, — рассказывают сидящие в машинах родители. — Многие делают фиктивные регистрации, чтобы отдать сюда своих детей. А мы живём в двух шагах и можем не попасть.

Параллельно запись 1 февраля откроется и на сайте госуслуг. Мамы и папы будущих первоклассников будут пытаться прорваться сразу с двух сторон — из живой очереди и по электронной записи. Но, говорят, это не даёт никакой гарантии, что их дети попадут в 33-ю школу.

— Я уже все департаменты и инстанции обошла, нигде ничем помочь не могут, — разводит руками Елена Левина.

1 февраля ровно в полночь на «Госуслугах» стартует запись первоклассников в школы. Процедура проводится не первый год, но каждый раз что-то идет не так: сайт обваливается, родители паникуют в поисках свободной парты и внятных ответов.

Мы составили памятку на случай, если вы планируете без сна провести ночь с 31-го на 1-е. Самые частые вопросы от родителей и ответы на них — в десяти карточках.

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КОММЕНТАРИИ (30)

Николай
25 янв 2020 в 21:18

Идиотов всегда хватает в России. У них бываю обострения.
Родители не выставляйте свою тупость на посмешище. Из года в год всегда находятся такие личности, а от дуба яблоки не родятся, где бы они не учились

Гость
25 янв 2020 в 21:15

Сами себе проблемы учиняют

Гость
25 янв 2020 в 21:14

Согласна . Что?свет клином сошёлся на этой школе?