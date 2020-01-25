«Другого выхода нет»: чтобы записать детей в 1-й класс, в Ярославле родители живут в машинах у школы

В Ярославле возле 33-й школы родители будущих первоклассников живут в машинах. Они боятся, что если уедут, то потеряют место в очереди. Вот и дежурят круглые сутки.
— В школу нас не пускают, поэтому приходится круглосуточно сидеть в машине, — рассказала первая в очереди Елена Левина. — Конечно, это тяжело, ведь у меня ещё и ребёнок восьмимесячный. Но другого выхода нет — нас загнали в такие условия.
Сейчас в очереди восемь человек. Круглосуточно дежурят только двое, которые заняли очередь первыми. И жить им так до 30 января, до дня, когда откроется официально запись. Другие приходят по нескольку раз в день отмечаться.
— Записать ребёнка в эту школу очень сложно, — рассказывают сидящие в машинах родители. — Многие делают фиктивные регистрации, чтобы отдать сюда своих детей. А мы живём в двух шагах и можем не попасть.
Параллельно запись 1 февраля откроется и на сайте госуслуг. Мамы и папы будущих первоклассников будут пытаться прорваться сразу с двух сторон — из живой очереди и по электронной записи. Но, говорят, это не даёт никакой гарантии, что их дети попадут в 33-ю школу.
— Я уже все департаменты и инстанции обошла, нигде ничем помочь не могут, — разводит руками Елена Левина.
1 февраля ровно в полночь на «Госуслугах» стартует запись первоклассников в школы. Процедура проводится не первый год, но каждый раз что-то идет не так: сайт обваливается, родители паникуют в поисках свободной парты и внятных ответов.
Мы составили памятку на случай, если вы планируете без сна провести ночь с 31-го на 1-е. Самые частые вопросы от родителей и ответы на них — в десяти карточках.