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Образование

Одним вообще не дадут, другим повысят: в мэрии перераспределили премии талантливым выпускникам

Сколько и кому собираются платить

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По предварительным подсчетам, в этом году премии смогут получить около 250 ярославских выпускников

По предварительным подсчетам, в этом году премии смогут получить около 250 ярославских выпускников

Мэр Ярославля Владимир Волков на общегородском совещании 13 января предложил повысить стипендии выпускникам, которые в этом году закончат школу на одни пятерки и тем, кто не попадет в эту категорию, но сдаст ЕГЭ на 100 баллов. Сейчас выплаты этим категориям утверждены на уровне соответственно 3000 и 1500 тысячи рублей. С предложением поднять премии стобалльникам до 2000 ранее уже выступил департамент образования мэрии.

Зато еще одну категорию — тех, кто закончит школу с четверками, вообще хотят оставить без выплат, хотя на протяжении последних лет они также могли рассчитывать на премию в 2000 рублей.

— Это связано с тем, что изменилось федеральное законодательство. Сейчас уже нет понятий золотых и серебряных медалей. Только медаль за особые успехи в учении — для выпускников, которые имеют в аттестате пятерки и при этом сдали ЕГЭ по русскому языку и математике не менее чем на 70 баллов, — пояснила директор департамента образования Елена Иванова.

По предварительным данным, заработать премии в 2020 году смогут 220–225 отличников и около 20–30 детей, которые получат 100 баллов за ЕГЭ. 

Также Владимир Волков предложил проиндексировать стипендии спортсменам и одаренным детям в отрасли культуры.

Правда, если с предложением убрать премии хорошистам и повысить их стобалльникам мэрия уже вышла в муниципалитет, то возможность повысить премии остальным категориям только еще будет просчитываться.

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образованиемедалистпремия
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КОММЕНТАРИИ (5)

Гость
13 янв 2020 в 10:53

Очень хочется знать, кто попадет под категорию талантливых выпускников. У дочки в дши таким был сын какой-то шишечки из департамента образовантя. Хотя ребенок был ни о чем

Ярославец
13 янв 2020 в 10:41

Вот гений птэушный, одним добавить 500 рублей, у других забрать 2000, стыдно Волков, урезай себе зарплату-которую ты даже не отрабатываешь и своим, потом откажись от различных праздников за счет бюджета.

Жора
13 янв 2020 в 11:03

вот всем чем угодно заниматься , только не реально важными делами , всё у нас так