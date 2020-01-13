Одним вообще не дадут, другим повысят: в мэрии перераспределили премии талантливым выпускникам

По предварительным подсчетам, в этом году премии смогут получить около 250 ярославских выпускников

Зато еще одну категорию — тех, кто закончит школу с четверками, вообще хотят оставить без выплат, хотя на протяжении последних лет они также могли рассчитывать на премию в 2000 рублей.

Мэр Ярославля Владимир Волков на общегородском совещании 13 января предложил повысить стипендии выпускникам, которые в этом году закончат школу на одни пятерки и тем, кто не попадет в эту категорию, но сдаст ЕГЭ на 100 баллов. Сейчас выплаты этим категориям утверждены на уровне соответственно 3000 и 1500 тысячи рублей. С предложением поднять премии стобалльникам до 2000 ранее уже выступил департамент образования мэрии.

— Это связано с тем, что изменилось федеральное законодательство. Сейчас уже нет понятий золотых и серебряных медалей. Только медаль за особые успехи в учении — для выпускников, которые имеют в аттестате пятерки и при этом сдали ЕГЭ по русскому языку и математике не менее чем на 70 баллов, — пояснила директор департамента образования Елена Иванова.



По предварительным данным, заработать премии в 2020 году смогут 220–225 отличников и около 20–30 детей, которые получат 100 баллов за ЕГЭ.

Также Владимир Волков предложил проиндексировать стипендии спортсменам и одаренным детям в отрасли культуры.



Правда, если с предложением убрать премии хорошистам и повысить их стобалльникам мэрия уже вышла в муниципалитет, то возможность повысить премии остальным категориям только еще будет просчитываться.

