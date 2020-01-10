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Образование

Только самым способным: мэр Ярославля предложил лишить премий «серебряных медалистов»

Сейчас деньги получают даже те, кто окончил школу с двумя «четвёрками»

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Чиновники решили сократить количество городских премий для выпускников&nbsp;

Чиновники решили сократить количество городских премий для выпускников 

Мэр Ярославля направил новую инициативу в муниципалитет города. В своём проекте он предлагает перестать выдавать премии «серебряным медалистам» — тем, кто окончил школу с одной или двумя четвёрками.

В Ярославле денежные премии отличившиеся выпускники получают уже больше 20 лет. До 2014 года премии получали золотые и серебряные медалисты. С 2014 года сами медали были упразднены и премии стали выдавать за аттестат с отличием (3000 рублей), за аттестат, в котором не более двух оценок 4 (2000 рублей), а также за 100-балльный результат ЕГЭ (1500 рублей). 

— В целях сохранения значимости многолетней традиции стимулирования деятельности и поощрения обучающихся, проявляющих действительно особые способности в учении, считаем целесообразным присуждать городскую премию только двум категориям выпускников: получившим аттестат о среднем образовании с отличием (3000 рублей) и набравшим 100 баллов на ЕГЭ (2000 рублей), — говорится в пояснительной записке к инициативе мэра Ярославля. 

Теперь решение о сокращении премий для тех, кто отличился не так сильно, будет за депутатами муниципалитета. Если говорить о масштабах, то в 2019 году эту премию по всем трём категориям получили 322 выпускника. 

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образованиезолотая медальпремия
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КОММЕНТАРИИ (6)

Manya ST
10 янв 2020 в 14:27

Да успокойтесь вы все. Мэр прав, что толку платить детям деньги смешные ну не уму ни сердцу. Все равно талантливые уедут в Москву и Питер. В Ярике останутся троечники. А так к слову умные ребята особенно олимпиадники уже начиная с 9 класса переезжают в Москву и получают СУМАШЕДШИЕ тысяч 200 победители всероса для Ярика деньги за победу на олимпиадах. В Москве нужны умные ребята их приучают с детства умный человек должен быть обеспеченным человеком.

Серега
10 янв 2020 в 14:04

Все. Дно пробито. Волков, чем скорее ты исчезнешь , тем будет лучше. Думаю и для тебя тоже.

ночная ваза
10 янв 2020 в 14:15

а за диплом ПТУ ничего не положено?