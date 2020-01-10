Только самым способным: мэр Ярославля предложил лишить премий «серебряных медалистов»

Мэр Ярославля направил новую инициативу в муниципалитет города. В своём проекте он предлагает перестать выдавать премии «серебряным медалистам» — тем, кто окончил школу с одной или двумя четвёрками.

В Ярославле денежные премии отличившиеся выпускники получают уже больше 20 лет. До 2014 года премии получали золотые и серебряные медалисты. С 2014 года сами медали были упразднены и премии стали выдавать за аттестат с отличием (3000 рублей), за аттестат, в котором не более двух оценок 4 (2000 рублей), а также за 100-балльный результат ЕГЭ (1500 рублей).