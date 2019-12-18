«Будут проблемы»: в пилотных регионах России могут ввести два новых обязательных ЕГЭ

Через несколько лет количество обязательных ЕГЭ может увеличиться

В скором времени в России в перечень обязательных ЕГЭ, кроме русского языка и математики, могут добавить еще два — по иностранному языку и истории. Еще в 2017 году министр образования Ольга Васильева заявляла о планах внедрения в 2022 году обязательного ЕГЭ по английскому языку (а в пилотных регионах его собирались добавить уже в 2020 году). А сроком введения обязательного экзамена по отечественной истории назывались 2022–2024 годы.

— По итогам обсуждения вопроса во всех 85 регионах эксперты и представители общественности единогласно признали неготовность системы образования к такому шагу в предлагаемые сроки. В 2022 году единый госэкзамен по иностранному языку недопустим. Изначально не был осуществлен необходимый комплекс мер для его введения: обеспечение образовательных учреждений квалифицированными учителями для получения детьми качественных знаний, необходимым оборудованием, которое на сегодняшний день отсутствует, бюджетными деньгами для закупок. Проблем достаточно много, — констатировала координатор партпроекта «Новая школа», член президиума Генсовета Партии Алена Аршинова.



В ярославской системе образования с этим многие согласны.

— ЕГЭ по иностранному языку, действительно, рановато вводить. Проблемы с кадрами, которые могут преподавать иностранные языки в школах, есть. На мой взгляд, того набора обязательных экзаменов, который существуют сейчас, пока вполне достаточно, — отметила директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова.

