«Будут проблемы»: в пилотных регионах России могут ввести два новых обязательных ЕГЭ

В скором времени в России в перечень обязательных ЕГЭ, кроме русского языка и математики, могут добавить еще два — по иностранному языку и истории. Еще в 2017 году министр образования Ольга Васильева заявляла о планах внедрения в 2022 году обязательного ЕГЭ по английскому языку (а в пилотных регионах его собирались добавить уже в 2020 году). А сроком введения обязательного экзамена по отечественной истории назывались 2022–2024 годы.
Правда, 16 декабря партия «Единая Россия» выступила против введения обязательного ЕГЭ по иностранному языку.
— По итогам обсуждения вопроса во всех 85 регионах эксперты и представители общественности единогласно признали неготовность системы образования к такому шагу в предлагаемые сроки. В 2022 году единый госэкзамен по иностранному языку недопустим. Изначально не был осуществлен необходимый комплекс мер для его введения: обеспечение образовательных учреждений квалифицированными учителями для получения детьми качественных знаний, необходимым оборудованием, которое на сегодняшний день отсутствует, бюджетными деньгами для закупок. Проблем достаточно много, — констатировала координатор партпроекта «Новая школа», член президиума Генсовета Партии Алена Аршинова.
В ярославской системе образования с этим многие согласны.
— ЕГЭ по иностранному языку, действительно, рановато вводить. Проблемы с кадрами, которые могут преподавать иностранные языки в школах, есть. На мой взгляд, того набора обязательных экзаменов, который существуют сейчас, пока вполне достаточно, — отметила директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова.
Кстати, перечень пилотных регионов, где федеральные чиновники хотели бы протестировать новые обязательные ЕГЭ, еще не озвучивался. Но, по предварительной информации, о включении в этот список Ярославской области речи пока не шло. Поэтому некоторое время ярославские школьники могут быть спокойны на этот счет. Впрочем, после негативного выступления «Единой России» введение новых обязательных экзаменов могут отложить или вовсе отменить.
В этом году ЕГЭ по истории в Ярославской области сдавало 739 человек, по английскому языку — 671 человек, по немецкому языку — 22 человека, по французскому — 23 человека. 6 человек сдали ЕГЭ по истории на 100 баллов.