Окончил школу со справкой: составили список колледжей, куда можно поступить, если провалили ОГЭ

Школьники, заканчивая 9-й класс, обязаны сдать четыре экзамена: русский язык, математику и два предмета на выбор. К сожалению, бывает так, что ребенок не набирает достаточное количество баллов не только в основной период сдачи ОГЭ, но и в дополнительные сроки. Если так случилось, у ребенка всего два пути: либо остаться на второй год, повторно осваивать учебную программу и проходить аттестацию, либо выбрать рабочую специальность.
Теперь у выпускников 9-х классов появилась возможность осваивать профессию, даже если школа окончена со справкой.
— Получить основное общее образование можно в профессиональных образовательных организациях, имеющих лицензию на данный уровень образования. Зачисление на программу основного общего образования осуществляется на основании заявления ребенка и (или) родителя (законного представителя). При поступлении необходимо представить личное дело ребенка (из общеобразовательной школы), — сообщили в департаменте образования по Ярославской области.
В этом случае выпускнику придется учиться один год, а после — всё равно сдавать ОГЭ. После успешной сдачи выпускнику выдается аттестат об основном общем образовании.
В Ярославле всего 7 учреждений, которые принимают выпускников школы со справками:
- Заволжский политехнический колледж;
- Ярославский колледж гостиничного и строительного сервиса;
- Ярославский техникум радиоэлектроники телекоммуникаций;
- Ярославский кадетский колледж;
- Ярославский электровозоремонтный техникум;
- Ярославский профессиональный колледж № 21;
- Ярославский политехнический колледж № 24.