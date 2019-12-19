Окончил школу со справкой: составили список колледжей, куда можно поступить, если провалили ОГЭ

Школьники, заканчивая 9-й класс, обязаны сдать четыре экзамена: русский язык, математику и два предмета на выбор. К сожалению, бывает так, что ребенок не набирает достаточное количество баллов не только в основной период сдачи ОГЭ, но и в дополнительные сроки. Если так случилось, у ребенка всего два пути: либо остаться на второй год, повторно осваивать учебную программу и проходить аттестацию, либо выбрать рабочую специальность.



Теперь у выпускников 9-х классов появилась возможность осваивать профессию, даже если школа окончена со справкой.

