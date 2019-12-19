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Образование

Окончил школу со справкой: составили список колледжей, куда можно поступить, если провалили ОГЭ

В Ярославле всего семь образовательных организаций, куда можно поступить после 9-го класса

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Назвали список организаций, куда можно податься школьникам&nbsp;

Назвали список организаций, куда можно податься школьникам 

Школьники, заканчивая 9-й класс, обязаны сдать четыре экзамена: русский язык, математику и два предмета на выбор. К сожалению, бывает так, что ребенок не набирает достаточное количество баллов не только в основной период сдачи ОГЭ, но и в дополнительные сроки. Если так случилось, у ребенка всего два пути: либо остаться на второй год, повторно осваивать учебную программу и проходить аттестацию, либо выбрать рабочую специальность.

Теперь у выпускников 9-х классов появилась возможность осваивать профессию, даже если школа окончена со справкой.

— Получить основное общее образование можно в профессиональных образовательных организациях, имеющих лицензию на данный уровень образования. Зачисление на программу основного общего образования осуществляется на основании заявления ребенка и (или) родителя (законного представителя). При поступлении необходимо представить личное дело ребенка (из общеобразовательной школы), — сообщили в департаменте образования по Ярославской области.

В этом случае выпускнику придется учиться один год, а после — всё равно сдавать ОГЭ. После успешной сдачи выпускнику выдается аттестат об основном общем образовании.

В Ярославле всего 7 учреждений, которые принимают выпускников школы со справками:

  • Заволжский политехнический колледж;
  • Ярославский колледж гостиничного и строительного сервиса;
  • Ярославский техникум радиоэлектроники телекоммуникаций;
  • Ярославский кадетский колледж;
  • Ярославский электровозоремонтный техникум;
  • Ярославский профессиональный колледж № 21;
  • Ярославский политехнический колледж № 24.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
19 дек 2019 в 08:12

Автор, вы вводите в заблуждение своих читателей. Лица, закончившие школу со справкой, могут поступить в один из заявленных колледжей и там снова пройти курс за 9 класс, в конце которого им снова придется сдавать ОГЭ.