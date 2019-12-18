Ничего не потеряно: провалившие ОГЭ школьники тоже могут поступить в колледж

— На ряд рабочих специальностей возможен прием граждан без аттестата об окончании 9-го класса. Есть набор специальностей, куда можно поступить со справкой, но эти специальности не будут считаться как следующий уровень образования, — процитировали начальника управления организации проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игоря Круглинского на федеральном портале российского образования .

С 2020 года выпускники 9-х классов, которые окончили школу со справкой, все равно смогут поступить в учреждения, чтобы получить специальность.

В департаменте образования Ярославской области напомнили, что родители школьников, которые не сдали ОГЭ в сентябрьские сроки, а именно в дополнительный экзаменационный период, могут написать заявление о повторном обучении. Но если ученик экзамены провалил и не хочет снова учиться в 9-м классе, ему выдают справку.



— Ученик отчисляется из школы, так как он завершил обучение по программе основного общего образования. Ребенку выдается справка по форме, которую устанавливает образовательная организация самостоятельно, — сообщили в департаменте образования Ярославской области.



Без аттестата, но со справкой отчисленный подросток может продолжить обучение в форме семейного образования или поступить в другую образовательную организацию, в том числе на программу профессионального обучения.

— На семейном образовании ребенок вправе пройти ГИА-9. Для этого его родители пишут заявление, чтобы школа зачислила подростка в качестве экстерна. После этого общеобразовательной организацией издается приказ о зачислении, проводится промежуточная аттестация экстерна, являющаяся допуском к ГИА-9, — уточнили в региональном департаменте образования.