Дадут резервные дни: появилось расписание ОГЭ в 2020 году

Прошла почти половина учебного года, выпускники уже вовсю готовятся к сдаче экзаменов.
— Учащимся 9-х классов по окончанию придется сдавать четыре обязательных предмета: русский язык, математику и два предмета на выбор, — рассказали в департаменте образования Ярославской области.
Существует три периода сдачи экзаменов для 9-го класса.
Основной период
- 22 мая (пт.) — иностранные языки;
- 23 мая (сб.) — иностранные языки;
- 26 мая (вт.) — история, физика, биология, химия;
- 29 мая (пт.) — обществознание, информатика и ИКТ, география, химия;
- 30 мая (сб.) — обществознание;
- 2 июня (вт.) — русский язык;
- 5 июня (пт.) — литература, физика, информатика и ИКТ, география;
- 9 июня (вт.) — математика;
- 20 июня (сб.) — резерв: по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики);
- 22 июня (пн.) — резерв: русский язык;
- 23 июня (вт.) — резерв: по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики);
- 24 июня (ср.) — резерв: математика;
- 25 июня (чт.) — резерв: по всем учебным предметам;
- 30 июня (вт.) — резерв: по всем учебным предметам.
Как видим, для каждого предмета в расписании выделены резервные дни. Они нужны тем выпускникам, у которых не получилось прийти на экзамен, но причина при этом должна быть уважительной.
Досрочный период
- 20 марта (пт.) — география, литература;
- 23 марта (пн.) — русский язык;
- 27 марта (пт.) — математика (база, профиль);
- 30 марта (пн.) — иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), биология, физика;
- 1 апреля (ср.) — иностранные языки (раздел «Говорение»);
- 3 апреля (пт.) — обществознание, информатика и ИКТ;
- 6 апреля (пн.) — история, химия;
- 8 апреля (ср.) — резерв: география, химия, информатика и ИКТ, иностранные языки (раздел «Говорение»), история;
- 10 апреля (пт.) — резерв: иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), литература, физика, обществознание, биология;
- 13 апреля (пн.) — резерв: русский язык, математика (база, профиль).
Дополнительный период
Нужен тем, кто не набрал необходимое количество баллов по основным предметам.
- 4 сентября (пт.) — русский язык;
- 7 сентября (пн.) — математика (база);
- 22 сентября (вт.) — резерв: математика (база), русский язык.
К экзамену готовятся не только выпускники, но и их родители. У них возникает множество вопросов, на которые у нас есть ответы. Также в департаменте образования Ярославской области дали советы о том, как помочь своему ребенку справиться с подготовкой к экзамену и подготовить его эмоционально.