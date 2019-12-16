Дадут резервные дни: появилось расписание ОГЭ в 2020 году

Для сдачи ОГЭ есть три периода

— Учащимся 9-х классов по окончанию придется сдавать четыре обязательных предмета: русский язык, математику и два предмета на выбор, — рассказали в департаменте образования Ярославской области.

Прошла почти половина учебного года, выпускники уже вовсю готовятся к сдаче экзаменов.

Как видим, для каждого предмета в расписании выделены резервные дни. Они нужны тем выпускникам, у которых не получилось прийти на экзамен, но причина при этом должна быть уважительной.



Досрочный период

20 марта (пт.) — география, литература;

23 марта (пн.) — русский язык;

27 марта (пт.) — математика (база, профиль);

30 марта (пн.) — иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), биология, физика;

1 апреля (ср.) — иностранные языки (раздел «Говорение»);

3 апреля (пт.) — обществознание, информатика и ИКТ;

6 апреля (пн.) — история, химия;

8 апреля (ср.) — резерв: география, химия, информатика и ИКТ, иностранные языки (раздел «Говорение»), история;

10 апреля (пт.) — резерв: иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), литература, физика, обществознание, биология;

13 апреля (пн.) — резерв: русский язык, математика (база, профиль).

Дополнительный период

Нужен тем, кто не набрал необходимое количество баллов по основным предметам.