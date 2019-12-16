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Образование

Дадут резервные дни: появилось расписание ОГЭ в 2020 году

Когда и какие предметы будут сдавать выпускники 9-х классов в Ярославле

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Для сдачи ОГЭ есть три периода&nbsp;

Для сдачи ОГЭ есть три периода 

Прошла почти половина учебного года, выпускники уже вовсю готовятся к сдаче экзаменов. 

— Учащимся 9-х классов по окончанию придется сдавать четыре обязательных предмета: русский язык, математику и два предмета на выбор, — рассказали в департаменте образования Ярославской области.

Существует три периода сдачи экзаменов для 9-го класса.

Основной период

  • 22 мая (пт.) — иностранные языки;
  • 23 мая (сб.) — иностранные языки;
  • 26 мая (вт.) — история, физика, биология, химия;
  • 29 мая (пт.) — обществознание, информатика и ИКТ, география, химия;
  • 30 мая (сб.) — обществознание;
  • 2 июня (вт.) — русский язык;
  • 5 июня (пт.) — литература, физика, информатика и ИКТ, география;
  • 9 июня (вт.) — математика;
  • 20 июня (сб.) — резерв: по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики);
  • 22 июня (пн.) — резерв: русский язык;
  • 23 июня (вт.) — резерв: по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики);
  • 24 июня (ср.) — резерв: математика;
  • 25 июня (чт.) — резерв: по всем учебным предметам;
  • 30 июня (вт.) — резерв: по всем учебным предметам.

Как видим, для каждого предмета в расписании выделены резервные дни. Они нужны тем выпускникам, у которых не получилось прийти на экзамен, но причина при этом должна быть уважительной.

Досрочный период 

  • 20 марта (пт.) — география, литература;
  • 23 марта (пн.) — русский язык;
  • 27 марта (пт.) — математика (база, профиль);
  • 30 марта (пн.) — иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), биология, физика;
  • 1 апреля (ср.) — иностранные языки (раздел «Говорение»);
  • 3 апреля (пт.) — обществознание, информатика и ИКТ;
  • 6 апреля (пн.) — история, химия;
  • 8 апреля (ср.) — резерв: география, химия, информатика и ИКТ, иностранные языки (раздел «Говорение»), история;
  • 10 апреля (пт.) — резерв: иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), литература, физика, обществознание, биология;
  • 13 апреля (пн.) — резерв: русский язык, математика (база, профиль).

Дополнительный период 

Нужен тем, кто не набрал необходимое количество баллов по основным предметам.

  • 4 сентября (пт.) — русский язык;
  • 7 сентября (пн.) — математика (база);
  • 22 сентября (вт.) — резерв: математика (база), русский язык.

К экзамену готовятся не только выпускники, но и их родители. У них возникает множество вопросов, на которые у нас есть ответы. Также в департаменте образования Ярославской области дали советы о том, как помочь своему ребенку справиться с подготовкой к экзамену и подготовить его эмоционально.

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