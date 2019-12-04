Темы назвали за 15 минут до начала: о чем писали итоговое сочинение ярославские школьники

Рекомендуемый объем сочинения — не менее 350 слов. На написание работы отводилось 3 часа 55 минут.

Более пяти тысяч одиннадцатиклассников Ярославской области 4 декабря написали итоговое сочинение. Темы стали известны за 15 минут до начала экзамена. В этом году ребятам предложили выбрать один из следующих вариантов:

— Успешное написание этой работы — обязательное условие допуска к государственной итоговой аттестации, — сообщила первый заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева. — Ребята с ограниченными возможностями здоровья имеют право выбрать изложение. В нашем регионе это сделали 144 человека. Итоговое сочинение по желанию могут написать и выпускники прошлых лет — для представления его результатов при поступлении в вузы. На этот раз таких четверо.



При оценке сочинения учитываются соответствие заданной теме, умение аргументировать свою позицию и обоснованно привлекать литературный материал, грамотность, логика рассуждения.



Те, кто пропустил итоговое сочинение, получил незачет, смогут написать работу в дополнительные сроки — 5 февраля и 6 мая 2020 года.