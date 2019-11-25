«Не торопитесь с выводами»: в градостроительном колледже объяснились за недоступную среду на входе

Ярославский архитектор Кирилл Попутников раскритиковал тех, кто благоустраивал вход в одно из зданий градостроительного колледжа, где готовят детский технопарк «Кванториум». Вход должен был стать доступным, но получилось совсем наоборот.

— Извините за эмоциональность, но это действительно дно: пандус, на который не заехать, — высказался Кирилл Попутников.