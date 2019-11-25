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Образование

«Не торопитесь с выводами»: в градостроительном колледже объяснились за недоступную среду на входе

Публикуем ответ директора учебного заведения в Ярославле

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Подъехать к пандусу физически невозможно&nbsp;

Подъехать к пандусу физически невозможно 

Ярославский архитектор Кирилл Попутников раскритиковал тех, кто благоустраивал вход в одно из зданий градостроительного колледжа, где готовят детский технопарк «Кванториум». Вход должен был стать доступным, но получилось совсем наоборот

— Извините за эмоциональность, но это действительно дно: пандус, на который не заехать, — высказался Кирилл Попутников. 

Работа пока не завершена&nbsp;

Работа пока не завершена 

Мы получили ответ от директора колледжа Марины Зуевой на этот счёт, которая считает, что не нужно торопиться с выводами.

— На данный момент акты выполненных работ не подписаны, работы пока не завершены. Приемка объекта будет осуществлена только в случае строгого соответствия строительным нормам и правилам, — сообщила Марина Зуева. — Детский технопарк «Кванториум» активно готовится к открытию, для этого проделана масштабная работа — общая площадь ремонта составила около тысячи квадратных метров. Смонтирована система вентиляции, дополнительные перегородки и двери, проложены электрические и кабельные сети, произведена заливка пола, замена оконных панелей, создана входная группа. 

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КОММЕНТАРИИ (3)

гость
25 ноя 2019 в 19:46

Ей про пандус а она про заливку пола

димка
25 ноя 2019 в 19:50

такие архитекторы

гость
25 ноя 2019 в 17:46

Как тяжело быть дураком и выкладывать фотографии другого дурака не разобравшись.