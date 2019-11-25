«Не торопитесь с выводами»: в градостроительном колледже объяснились за недоступную среду на входе

Ярославский архитектор Кирилл Попутников раскритиковал тех, кто благоустраивал вход в одно из зданий градостроительного колледжа, где готовят детский технопарк «Кванториум». Вход должен был стать доступным, но получилось совсем наоборот.
— Извините за эмоциональность, но это действительно дно: пандус, на который не заехать, — высказался Кирилл Попутников.
Мы получили ответ от директора колледжа Марины Зуевой на этот счёт, которая считает, что не нужно торопиться с выводами.
— На данный момент акты выполненных работ не подписаны, работы пока не завершены. Приемка объекта будет осуществлена только в случае строгого соответствия строительным нормам и правилам, — сообщила Марина Зуева. — Детский технопарк «Кванториум» активно готовится к открытию, для этого проделана масштабная работа — общая площадь ремонта составила около тысячи квадратных метров. Смонтирована система вентиляции, дополнительные перегородки и двери, проложены электрические и кабельные сети, произведена заливка пола, замена оконных панелей, создана входная группа.