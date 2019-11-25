Хедхантеры прогнозируют: люди начнут менять профессию раз в несколько лет

Эксперты всего мира давно прогнозируют, что уже в ближайшем будущем ценность профессий сильно изменится: многие люди потеряют работу, потому что их заменят роботы. Как приспособиться к миру новых технологий? На вопросы о том, кем работать в будущем, пытались ответить на форуме «Проектория», который сейчас проходит в Ярославле.
— Эксперты прогнозируют новому поколению частую смену специальностей — минимум пять раз за трудовой период, — выступил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — При этом множество профессий, которые появятся на рынке труда в ближайшие 10 лет, пока даже неизвестны.
А это значит, что человек должен быть готов учиться и перестраиваться в максимально сжатые сроки. В связи с этим на форуме придумывали новую программу профориентации для школьников, которая будет помогать определяться с направлением будущей работы.
Например, одну из необычных профессий будущего, актуальную уже сейчас, представляют тренд-вочеры.
— Уметь отслеживать тренды и использовать их с выгодой для себя — талант, которым обладают тренд-вотчеры. Это специалисты в области медиа, маркетинга или рекламы, главная задача которых — постоянно анализировать зарождающиеся тенденции среди аудитории и предоставлять экспертные заключения. Они как синоптики в мире медиа, предсказывающие вкусы «завтрашнего дня», — рассказали организаторы форума.