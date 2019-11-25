Хедхантеры прогнозируют: люди начнут менять профессию раз в несколько лет

Эксперты всего мира давно прогнозируют, что уже в ближайшем будущем ценность профессий сильно изменится: многие люди потеряют работу, потому что их заменят роботы. Как приспособиться к миру новых технологий? На вопросы о том, кем работать в будущем, пытались ответить на форуме «Проектория», который сейчас проходит в Ярославле.

— Эксперты прогнозируют новому поколению частую смену специальностей — минимум пять раз за трудовой период, — выступил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — При этом множество профессий, которые появятся на рынке труда в ближайшие 10 лет, пока даже неизвестны.