Победительницей конкурса «Краса студенчества России» стала участница из Ярославля

Сегодня в Ростове-на-Дону закончился 5-дневный конкурс красоты и таланта «Краса студенчества России». В нём приняли участие 50 студенток из 34 регионов России. В финал вышли только восемь конкурсанток. И вот члены жюри подвели итоги конкурса — победительницей стала Анастасия Паутова из Ярославля.
— Залог победы в студенческом конкурсе красоты — это тщательная подготовка как на заочном этапе, когда мы готовимся дома, так и в рамках конкурсных испытаний очного этапа, — считает Анастасия Паутова. — Но самое важное — это искренность, способность быть такой, какая ты есть, потому что если надеть маску, ничего не получится.
Видео: Анастасия Паутова
В рамках конкурсных испытаний девушка стала одной из трех отличниц «Тотального диктанта», который участницы написали 13 ноября.
На конкурсе члены жюри оценивали интеллект, чувство ритма, творческие способности конкурсанток. Участницы конкурса прошли несколько испытаний: «Тотальный диктант», «Самопрезентацию», Free dance, «Творческое выступление», «Интеллектуальный конкурс» и ответили на вопросы экспертов.