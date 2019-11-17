Победительницей конкурса «Краса студенчества России» стала участница из Ярославля

Сегодня в Ростове-на-Дону закончился 5-дневный конкурс красоты и таланта «Краса студенчества России». В нём приняли участие 50 студенток из 34 регионов России. В финал вышли только восемь конкурсанток. И вот члены жюри подвели итоги конкурса — победительницей стала Анастасия Паутова из Ярославля.



— Залог победы в студенческом конкурсе красоты — это тщательная подготовка как на заочном этапе, когда мы готовимся дома, так и в рамках конкурсных испытаний очного этапа, — считает Анастасия Паутова. — Но самое важное — это искренность, способность быть такой, какая ты есть, потому что если надеть маску, ничего не получится.

