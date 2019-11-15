Нужна помощь родителей: как помочь выпускнику справиться со стрессом на экзаменах

Одними из главных правил является режим дня, а также соблюдение ночного сна. Он должен быть полноценным, чтобы ребенок набирался сил и отдыхал от нагрузки, с которой справляется в течение дня.



Вторым правилом стало распределение времени.



— Помочь избежать перегрузки в период подготовки к ГИА, помочь распределить время, оставшееся на подготовку, — сказали в департаменте образования Ярославской области.



Одним из предложений того, как можно разгрузить выпускника, это освободить его от каких-нибудь домашних обязанностей.

