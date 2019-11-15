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Образование

Нужна помощь родителей: как помочь выпускнику справиться со стрессом на экзаменах

Совет от чиновников ярославского департамента образования

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Как помочь детям справиться с экзаменами

Как помочь детям справиться с экзаменами

Одними из главных правил является режим дня, а также соблюдение ночного сна. Он должен быть полноценным, чтобы ребенок набирался сил и отдыхал от нагрузки, с которой справляется в течение дня.

Вторым правилом стало распределение времени.

— Помочь избежать перегрузки в период подготовки к ГИА, помочь распределить время, оставшееся на подготовку, — сказали в департаменте образования Ярославской области.

Одним из предложений того, как можно разгрузить выпускника, это освободить его от каких-нибудь домашних обязанностей.

Третье правило: нужно быть вместе с ребенком, помогать ему, не превращать экзамены в сверхзадачу, от которой зависит всё. Помните, ему тоже страшно.

Четвертое правило: позволяйте ребенку не отказываться от своей обычной жизни: спорт, танцы. Положительные эмоции от увлечений, хобби обязательно должны присутствовать в жизни ребенка в период подготовки к экзамену.

Правило пять: прорабатывайте с ним то, что у него не получается. Например, если ваш ребенок очень боится устного собеседования, то говорите с ним чаще на предложенные в сборниках по подготовке темы, записывайте разговоры на диктофон. Это позволит вам отследить прогресс.

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