Важны ли оценки? Что будет, если не сдать экзамен? О чём беспокоиться выпускникам и их родителям

Родителям выпускников дали ответы на самые популярные вопросы Фото: Александра Савельева

В Ярославской области недавно прошло собрание для родителей выпускников 9-х и 11-х классов, где взрослым объясняли, к чему готовиться их детям. Какие экзамены будут обязательными, зачем нужно устное тестирование и что будет, если провалить тестовый или основной экзамен? Для тех, кто не смог лично послушать, отвечаем на все эти вопросы вместе с первым заместителем директора департамента образования Ярославской области Светланой Астафьевой. Что нужно знать родителям выпускника 9-го класса

— В прошлом году для девятиклассников ввели устное собеседование на экзамене по русскому языку. Будет ли оно в этом году?



Чтобы получить аттестат после 9-го класса, нужно сдать четыре экзамена Фото: Александра Савельева

— Устное собеседование является условием допуска к государственной итоговой аттестации, и в этом году его предстоит проходить выпускникам снова. Итоговое собеседование не является экзаменом по русскому языку, хотя и входит в его состав, но как вполне самостоятельная процедура.

— Сколько по времени должно проходить устное тестирование?

— Продолжительность итогового собеседования — 15 минут. Для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность итогового собеседования увеличивается до 30 минут.

— Если учащийся не смог ответить, его не допустят к ОГЭ или будет переаттестация?



Устное собеседование лучше не заваливать Фото: Александра Савельева

— Результатом итогового собеседования по русскому языку является зачет или незачет. Повторно допускаются к итоговому собеседованию в дополнительные сроки в текущем учебном году (во вторую рабочую среду марта и первый рабочий понедельник мая) те, кто получил незачет, не явившись на итоговое собеседование по уважительным причинам, которые могут подтвердить документально, кто не завершил итоговое собеседование по уважительным причинам, которые также подтверждены документально.



— По какому принципу проходит устное тестирование?



Устное тестирование проходит с преподавателем и экспертом Фото: Александра Савельева

— Итоговое собеседование проходит в аудитории, в которой присутствует один обучающийся, экзаменатор-собеседник (тот педагог, который непосредственно проводит собеседование, озвучивает задания, ведет диалог) и эксперт, оценивающий выполнение заданий (в диалоге не участвует). При необходимости в аудитории может присутствовать технический специалист, так как все ответы записываются на аудионоситель.

— Сколько баллов можно набрать на собеседовании, чтобы получить допуск к ОГЭ?



До выпускного девятиклассников ждёт череда экзаменов Фото: Александра Савельева

— Общее количество баллов за выполнение всей работы — 20. Зачёт можно получить в случае, если набрано 10 баллов и более. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов минимальное количество баллов, необходимых для получения зачета за выполнение заданий итогового собеседования, определяется департаментом образования ежегодно.

— Если получилось так, что весь год ученик имеет тройку по русскому языку, а экзамен вдруг сдаёт на пять. Какая оценка будет в аттестате?



Оценки всё-таки важны Фото: Александра Савельева

— Текущие отметки действительно влияют на итоговую оценку, которая пойдёт в аттестат. Итоговые отметки за 9-й класс по русскому языку, математике и двум учебным предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как среднее арифметическое годовой и экзаменационной отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления.

— Какие предметы из школьной программы нужно обязательно сдавать на ОГЭ?



После девятого класса нужно сдавать четыре экзамена Фото: Александра Савельева

— Аттестация включает в себя четыре экзамена по следующим предметам: русский язык и математика (обязательные учебные предметы), а также ещё два экзамена на выбор ученика.

— Какое минимальное количество экзаменов нужно сдать учащемуся, чтобы перейти в 10-й класс?

— Чтобы перейти в 10-й класс или закончить обучение в школе после 9-го класса, необходимо также сдать четыре предмета, из них два обязательных — русский язык и математику, а также два предмета на выбор.

Что нужно знать выпускникам 11-х классов

Обязательными предметами для экзамена являются только русский и математика Фото: Александра Савельева

— Обязательно ли сдавать профильную математику, чтобы окончить школу?



— Единый государственный экзамен по математике проводится по двум уровням: ЕГЭ по математике базового уровня и ЕГЭ по математике профильного уровня. Выбор уровня ЕГЭ по математике для учеников 11-го класса зависит от их целей и задач: они могут выбрать любой уровень, но только один.

— Что будет с учеником, который не набрал по одному из предметов на экзамене нужное количество баллов?



Экзамены можно пересдавать Фото: Александра Савельева

— Если выпускник получил неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных предметов (русский язык или математика), то он допускается к сдаче экзамена повторно в резервные сроки.

— Сколько обязательных предметов нужно сдавать на ЕГЭ?

— Для получения аттестата о среднем общем образовании необходимо успешно сдать только два обязательных учебных предмета: русский язык и математику (базового или профильного уровня).

— Как влияет пробный экзамен на допуск к ЕГЭ?



Тестовый ЕГЭ можно провалить. А вот настоящий — лучше не стоит Фото: Александра Савельева