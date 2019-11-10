Куда приходить: для родителей выпускников школы пройдет областное собрание

Однако помимо общей информации, каждый родитель сможет задать свой вопрос. Их можно отправлять в департамент уже сейчас, для этого можно либо написать на электронную почту info@coikko.ru или на странице департамента образования Ярославской области, а еще в социальных сетях департамента. Вопросы также можно направлять в письменной форме или в формате видеообращения. Чтобы каждый родитель мог поучаствовать в беседе, по всей области откроют 97 площадок. Собрание для родителей выпускников планируют провести в разное время. В 17:00 состоится встреча для родителей учеников, которые заканчивают 9-е классы, а в 18:00 для тех, чьи дети будут сдавать ЕГЭ, то есть выпускников 11-х классов. Родителей соберут в нескольких помещениях с видеосвязью. Ознакомьтесь со списком школ и учебных заведений, представленном ниже.

Большесельский МР



МОУ Большесельская СОШ;

МОУ Вареговская СОШ;

МОУ Новосельская СОШ.

Борисоглебский МР