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Образование

Куда приходить: для родителей выпускников школы пройдет областное собрание

По всей Ярославской области откроют 97 площадок на видеоконференцию

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Родители смогут получить не только информацию о нововведениях, но и задать свои вопросы

Родители смогут получить не только информацию о нововведениях, но и задать свои вопросы

В Ярославле и области 12 ноября состоится собрание для родителей учащихся 9-х и 11-х классов. Темой обсуждения будет аттестация, которую необходимо пройти каждому выпускнику.

— Родителям выпускников расскажут об особенностях проведения государственной итоговой аттестации, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, для детей-инвалидов, о правилах, изменениях и нововведениях этого учебного года, апелляционных процедурах и многом другом, — сообщили в департаменте образования Ярославской области.

Однако помимо общей информации, каждый родитель сможет задать свой вопрос. Их можно отправлять в департамент уже сейчас, для этого можно либо написать на электронную почту info@coikko.ru или на странице департамента образования Ярославской области, а еще в социальных сетях департамента. Вопросы также можно направлять в письменной форме или в формате видеообращения. Чтобы каждый родитель мог поучаствовать в беседе, по всей области откроют 97 площадок. Собрание для родителей выпускников планируют провести в разное время. В 17:00 состоится встреча для родителей учеников, которые заканчивают 9-е классы, а в 18:00 для тех, чьи дети будут сдавать ЕГЭ, то есть выпускников 11-х классов. Родителей соберут в нескольких помещениях с видеосвязью. Ознакомьтесь со списком школ и учебных заведений, представленном ниже. 

Большесельский МР

  • МОУ Большесельская СОШ;
  • МОУ Вареговская СОШ;
  • МОУ Новосельская СОШ.

Борисоглебский МР

  • МОУ Борисоглебская СОШ № 1;
  • МОУ Борисоглебская СОШ № 2;
  • МОУ Краснооктябрьская СОШ.

Брейтовский МР

  • МОУ Брейтовская СОШ.

Гаврилов-Ямский МР

  • МОУ «Средняя школа № 1»;
  • МОБУ «Средняя школа № 2»;
  • МОУ «Средняя школа № 3» г. Гаврилов-Яма;
  • МОУ «Средняя школа № 6»;
  • МОБУ «Шопшинская средняя школа»;
  • МОУ «Великосельская средняя школа Гаврилов-Ямского МР».

Даниловский МР

  • МБОУ средняя школа № 1 г. Данилова ЯО;
  • МБОУ средняя школа № 2 им. В.И. Ленина г.Данилова ЯО;
  • МБОУ средняя школа № 12 г. Данилова ЯО.

Любимский МР

  • МОУ Любимская ООШ;
  • МОУ Любимская СОШ;
  • МОУ Ермаковская СОШ.

Мышкинский МР

  • МОУ Мышкинская СОШ.

Некоузский МР

  • МОУ Борковская СОШ имени И.Д. Папанина;
  • МОУ Волжская СОШ;
  • МОУ Воскресенская СОШ;
  • МОУ Некоузская СОШ;
  • МОУ Октябрьская СОШ.

Некрасовский МР

  • МОУ Бурмакинская СОШ № 2;
  • МБОУ Некрасовская СОШ;
  • МБОУ СОШ им. Н.А. Некрасова.

Первомайский МР

  • МОУ Первомайская средняя школа;
  • МОУ Пречистенская средняя школа;
  • МОУ Семёновская средняя школа.

Пошехонский МР

  • МБОУ средняя школа № 1 г. Пошехонье;
  • МБОУ средняя школа № 2 г. Пошехонье;
  • МБОУ Гаютинская средняя школа.

Ростовский МР

  • МОУ СОШ № 3 г. Ростова;
  • МОУ СОШ № 4 г. Ростова;
  • МОУ гимназия имени А.Л. Кекина города Ростова;
  • МОУ Петровская СОШ;
  • МОУ Семибратовская СОШ;
  • МОУ Шурскольская СОШ.

Рыбинский МР

  • МОУ Глебовская СОШ;
  • МОУ Ермаковская СОШ;
  • МОУ Ломовская СОШ;
  • МОУ Октябрьская СОШ;
  • МОУ Песоченская СОШ.

Тутаевский МР

  • МОУ лицей № 1 Тутаевского МР;
  • МОУ средняя школа № 3 Тутаевского МР;
  • МОУ средняя школа № 4 «Центр образования» Тутаевского МР;
  • МОУ средняя школа № 6;
  • МОУ Константиновская средняя школа Тутаевского МР;
  • МОУ «Левобережная средняя школа города Тутаева» Тутаевского МР;
  • МОУ Фоминская средняя школа Тутаевского МР;
  • МОУ средняя школа № 7 имени адмирала Ф.Ф. Ушакова.

Угличский МР

  • МОУ СОШ № 3;
  • МОУ СОШ № 7;
  • МОУ СОШ № 8;
  • МОУ Заозерская СОШ;
  • МОУ Головинская СОШ

Ярославский МР

  • МОУ «Ивняковская средняя школа» Ярославского МР;
  • МОУ «Красноткацкая средняя школа» Ярославского МР;
  • МОУ «Кузнечихинская средняя школа» Ярославского МР;
  • МОУ «Курбская средняя школа» Ярославского МР;
  • МОУ «Средняя школа имени Ф.И. Толбухина» Ярославского МР;
  • МОУ «Туношенская средняя школа имени Героя России Селезнева А.А.».

Ярославского МР

  • Городской округ г.Переславль-Залесский;
  • МОУ «Средняя школа № 2»;
  • МОУ «Средняя школа № 4»;
  • МОУ «Средняя школа № 9»;
  • МОУ Дубковская СОШ Переславского МР ЯО;
  • МОУ Ивановская СОШ Переславского МР ЯО;
  • МОУ Нагорьевская СОШ Переславского МР ЯО;
  • МОУ Рязанцевская СОШ Переславского МР.

г. Рыбинск

  • МОУ СОШ № 3;
  • МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой;
  • МОАУ СОШ № 10;l
  • МОАУ СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова;
  • МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова;
  • МОУ СОШ № 20 имени П.И. Батова;
  • МОУ СОШ № 27;
  • МОУ СОШ № 30;
  • МОУ СОШ № 32 имени академика А.А. Ухтомского;
  • МОУ СОШ № 35;
  • МОУ СОШ № 36;
  • МОУ СОШ № 44.

г. Ярославль

  • МОУ «Гимназия № 2»;
  • МОУ «Гимназия № 3»;
  • МОУ «Лицей № 86»;
  • МОУ «Средняя школа № 2»;
  • МОУ «Средняя школа № 13»;
  • МОУ «Средняя школа № 15»;
  • МОУ «Средняя школа № 18»;
  • МОУ «Средняя школа № 26»;
  • МОУ «Средняя школа № 40»;
  • МОУ «Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка»;
  • МОУ «Средняя школа № 67»;
  • МОУ «Средняя школа № 76»;
  • МОУ «Средняя школа № 89»;
  • МОУ «Средняя школа № 90»;
  • Государственные образовательные организации Ярославской области;
  • ГОУ ЯО «Центр помощи детям»;
  • ГПОУ ЯО Ярославский торгово-экономический колледж (г. Ярославль, ул. Большие Полянки, д. 5);
  • ГПОУ ЯО Ярославский колледж индустрии питания (г. Ярославль, ул. Угличская, д. 24).

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