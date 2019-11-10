Куда приходить: для родителей выпускников школы пройдет областное собрание

В Ярославле и области 12 ноября состоится собрание для родителей учащихся 9-х и 11-х классов. Темой обсуждения будет аттестация, которую необходимо пройти каждому выпускнику.
— Родителям выпускников расскажут об особенностях проведения государственной итоговой аттестации, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, для детей-инвалидов, о правилах, изменениях и нововведениях этого учебного года, апелляционных процедурах и многом другом, — сообщили в департаменте образования Ярославской области.
Однако помимо общей информации, каждый родитель сможет задать свой вопрос. Их можно отправлять в департамент уже сейчас, для этого можно либо написать на электронную почту info@coikko.ru или на странице департамента образования Ярославской области, а еще в социальных сетях департамента. Вопросы также можно направлять в письменной форме или в формате видеообращения. Чтобы каждый родитель мог поучаствовать в беседе, по всей области откроют 97 площадок. Собрание для родителей выпускников планируют провести в разное время. В 17:00 состоится встреча для родителей учеников, которые заканчивают 9-е классы, а в 18:00 для тех, чьи дети будут сдавать ЕГЭ, то есть выпускников 11-х классов. Родителей соберут в нескольких помещениях с видеосвязью. Ознакомьтесь со списком школ и учебных заведений, представленном ниже.
Большесельский МР
- МОУ Большесельская СОШ;
- МОУ Вареговская СОШ;
- МОУ Новосельская СОШ.
Борисоглебский МР
- МОУ Борисоглебская СОШ № 1;
- МОУ Борисоглебская СОШ № 2;
- МОУ Краснооктябрьская СОШ.
Брейтовский МР
- МОУ Брейтовская СОШ.
Гаврилов-Ямский МР
- МОУ «Средняя школа № 1»;
- МОБУ «Средняя школа № 2»;
- МОУ «Средняя школа № 3» г. Гаврилов-Яма;
- МОУ «Средняя школа № 6»;
- МОБУ «Шопшинская средняя школа»;
- МОУ «Великосельская средняя школа Гаврилов-Ямского МР».
Даниловский МР
- МБОУ средняя школа № 1 г. Данилова ЯО;
- МБОУ средняя школа № 2 им. В.И. Ленина г.Данилова ЯО;
- МБОУ средняя школа № 12 г. Данилова ЯО.
Любимский МР
- МОУ Любимская ООШ;
- МОУ Любимская СОШ;
- МОУ Ермаковская СОШ.
Мышкинский МР
- МОУ Мышкинская СОШ.
Некоузский МР
- МОУ Борковская СОШ имени И.Д. Папанина;
- МОУ Волжская СОШ;
- МОУ Воскресенская СОШ;
- МОУ Некоузская СОШ;
- МОУ Октябрьская СОШ.
Некрасовский МР
- МОУ Бурмакинская СОШ № 2;
- МБОУ Некрасовская СОШ;
- МБОУ СОШ им. Н.А. Некрасова.
Первомайский МР
- МОУ Первомайская средняя школа;
- МОУ Пречистенская средняя школа;
- МОУ Семёновская средняя школа.
Пошехонский МР
- МБОУ средняя школа № 1 г. Пошехонье;
- МБОУ средняя школа № 2 г. Пошехонье;
- МБОУ Гаютинская средняя школа.
Ростовский МР
- МОУ СОШ № 3 г. Ростова;
- МОУ СОШ № 4 г. Ростова;
- МОУ гимназия имени А.Л. Кекина города Ростова;
- МОУ Петровская СОШ;
- МОУ Семибратовская СОШ;
- МОУ Шурскольская СОШ.
Рыбинский МР
- МОУ Глебовская СОШ;
- МОУ Ермаковская СОШ;
- МОУ Ломовская СОШ;
- МОУ Октябрьская СОШ;
- МОУ Песоченская СОШ.
Тутаевский МР
- МОУ лицей № 1 Тутаевского МР;
- МОУ средняя школа № 3 Тутаевского МР;
- МОУ средняя школа № 4 «Центр образования» Тутаевского МР;
- МОУ средняя школа № 6;
- МОУ Константиновская средняя школа Тутаевского МР;
- МОУ «Левобережная средняя школа города Тутаева» Тутаевского МР;
- МОУ Фоминская средняя школа Тутаевского МР;
- МОУ средняя школа № 7 имени адмирала Ф.Ф. Ушакова.
Угличский МР
- МОУ СОШ № 3;
- МОУ СОШ № 7;
- МОУ СОШ № 8;
- МОУ Заозерская СОШ;
- МОУ Головинская СОШ
Ярославский МР
- МОУ «Ивняковская средняя школа» Ярославского МР;
- МОУ «Красноткацкая средняя школа» Ярославского МР;
- МОУ «Кузнечихинская средняя школа» Ярославского МР;
- МОУ «Курбская средняя школа» Ярославского МР;
- МОУ «Средняя школа имени Ф.И. Толбухина» Ярославского МР;
- МОУ «Туношенская средняя школа имени Героя России Селезнева А.А.».
Ярославского МР
- Городской округ г.Переславль-Залесский;
- МОУ «Средняя школа № 2»;
- МОУ «Средняя школа № 4»;
- МОУ «Средняя школа № 9»;
- МОУ Дубковская СОШ Переславского МР ЯО;
- МОУ Ивановская СОШ Переславского МР ЯО;
- МОУ Нагорьевская СОШ Переславского МР ЯО;
- МОУ Рязанцевская СОШ Переславского МР.
г. Рыбинск
- МОУ СОШ № 3;
- МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой;
- МОАУ СОШ № 10;l
- МОАУ СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова;
- МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова;
- МОУ СОШ № 20 имени П.И. Батова;
- МОУ СОШ № 27;
- МОУ СОШ № 30;
- МОУ СОШ № 32 имени академика А.А. Ухтомского;
- МОУ СОШ № 35;
- МОУ СОШ № 36;
- МОУ СОШ № 44.
г. Ярославль
- МОУ «Гимназия № 2»;
- МОУ «Гимназия № 3»;
- МОУ «Лицей № 86»;
- МОУ «Средняя школа № 2»;
- МОУ «Средняя школа № 13»;
- МОУ «Средняя школа № 15»;
- МОУ «Средняя школа № 18»;
- МОУ «Средняя школа № 26»;
- МОУ «Средняя школа № 40»;
- МОУ «Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка»;
- МОУ «Средняя школа № 67»;
- МОУ «Средняя школа № 76»;
- МОУ «Средняя школа № 89»;
- МОУ «Средняя школа № 90»;
- Государственные образовательные организации Ярославской области;
- ГОУ ЯО «Центр помощи детям»;
- ГПОУ ЯО Ярославский торгово-экономический колледж (г. Ярославль, ул. Большие Полянки, д. 5);
- ГПОУ ЯО Ярославский колледж индустрии питания (г. Ярославль, ул. Угличская, д. 24).