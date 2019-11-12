Малыш не говорит? Не слушается? В Ярославской области появилась бесплатная служба помощи родителям

В Ярославской области в этом году начала работать служба помощи родителям Фото: Александра Савельева

Все, у кого есть дети, знают, что вырастить и воспитать даже одного ребенка — непросто. Что уж говорить о многодетных родителях. Дети болеют, далеко не всегда слушаются, попадают в разные истории. И вопрос, что делать в той или иной ситуации, зачастую ставит родителей в тупик. Между тем в Ярославской области есть специалисты, которые совершенно бесплатно могут помочь принять правильное решение. Это служба помощи родителям, созданная на базе государственного общеобразовательного учреждения Ярославской области «Центр помощи детям». Как здесь помогают родителям, рассказала исполняющая обязанности директора центра Екатерина Шипкова.



— Екатерина Николаевна, расскажите, как, когда и для чего появилась служба помощи родителям?

— Наш «Центр помощи детям» — многопрофильное учреждение. Мы занимаемся обучением детей-инвалидов в школе дистанционного обучения по программам основного общего образования. Также в состав центра входит центральная психолого-медико-педагогическая комиссия, есть отдел, где оказывается коррекционная помощь детям, которые испытывают трудности в обучении. С ними работают психологи, дефектологи, логопеды. Есть отдел методического сопровождения работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, мы проводим мастер-классы, обучающие семинары для педагогов, которые учат таких ребятишек. Отдельным направлением стала служба помощи родителям. Она стала частью регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей». Появилась служба благодаря гранту Министерства просвещения, который мы выиграли в этом году. Представили заявку, составили концепцию проекта и получили федеральное финансирование на исполнение регионального проекта. Кстати, в Ярославской области еще есть некоммерческая организация «Моя семья», которая тоже выиграла аналогичный грант. Мы делаем одно большое общее дело: цель службы — повысить компетентность родителей в вопросах обучения и воспитания для улучшения качества жизни наших детей.

Исполняющая обязанности директора «Центра помощи детям» Екатерина Шипкова Фото: Александра Савельева

У нас существовала похожая услуга — в рамках психолого-педагогического консультирования обучающихся, их родителей и педагогов. К нам приходил ребенок, его родители с документами, мы заполняли карту. Новая служба помощи родителям работает немного по-другому — проще. К нам может обратиться любой родитель, у которого есть вопрос, касающийся развития, обучения, воспитания ребенка. Никаких документов мы с него не потребуем. Общение строго конфиденциально. В школы, садики мы об этом не сообщаем. Это гораздо удобнее для родителей.

— Какие вопросы вам можно задавать?

— Мы можем ответить на довольно широкий спектр вопросов, касающихся обучения, воспитания, развития детей от 0 до 18 лет. Например, ребенок устроил истерику, плохо учится, с трудом привыкает к детскому саду. Много вопросов задают родители детей-инвалидов или детей с ограниченными возможностями здоровья.

В службе помощи родителям готовы ответить на вопросы о развитии, воспитании и образовании детей Фото: Александра Савельева

Помощь здесь оказывается абсолютно бесплатно Фото: Александра Савельева

Например, спрашивают про то, какие послабления есть у таких ребят при сдаче ЕГЭ. Часто к нам обращаются мамы, которые сидят в декрете и волнуются, нормально ли развивается их ребенок. Спрашивают, когда ребенок должен начать говорить, когда надо перестать пользоваться подгузником. Мы считаем, что такие мамы правильно поступают. Ведь чем раньше выявляется проблема, тем легче с ней справиться. Консультируем также граждан, которые хотят принять ребенка в семью на воспитание. Помогаем с профориентацией подростков.

Часто в службу помощи родителям обращаются мамы совсем маленьких детей. Специалисты считают, что это правильно. Ведь чем раньше выявляется проблема, тем легче с ней справиться Фото: Александра Савельева

— Как у вас можно проконсультироваться — по телефону или нужно приходить на прием?

— У нас действует телефон горячей линии — 68-08-78. По нему можно задать волнующий вопрос и записаться на консультацию. Также можно записаться на сайте «Центра помощи детям» в разделе «Служба помощи родителям», сообщив при этом только свое имя (можно без фамилии), район проживания, возраст ребенка и номер сотового телефона для связи. Здесь представлены адреса, телефоны и ссылки на организации службы помощи родителям в районах, перечень специалистов и другая информация для родителей. Страница службы создана и в социальной сети «ВКонтакте». На федеральном уровне действует портал для родителей — «Растим детей.рф». Здесь представлено много полезной и интересной родителям информации.

Вся информация о службе помощи родителям есть на сайте «Центра помощи детям». Здесь же можно записаться на консультацию Фото: Александра Савельева

На какие-то вопросы специалист может ответить прямо по телефону. Например, если это касается педагогического просвещения. То есть родителям могут рассказать, как что-то должно быть, что называется, «по учебнику». Например, сколько слов должен говорить ребенок в определенном возрасте, связанной или нет должна быть его речь. А родители смогут спроецировать это на свой случай. В некоторых ситуациях может потребоваться личный прием у специалиста. Есть дистанционная форма общения — по видеосвязи (в том числе через Skypе, Viber, WhatsApp, TeamViewer). Ее используют, когда требуется визуальный контакт между специалистом и обратившимся. Для этого у нас в центре есть кабинет дистанционного консультирования.



— Если выясняется, что ребенку требуется помощь психолога, дефектолога или какого-то другого специалиста, вы направляете к нему?

— Мы рассказываем родителям, в какие организации они могут обратиться, чтобы получить помощь абсолютно бесплатно. Это могут быть и специалисты нашего центра и других организаций.

Центр располагает всем необходимым для помощи и родителям, и детям Фото: Александра Савельева

Например, мы сотрудничаем с некоммерческой организацией, которая специализируется на работе с детьми с расстройствами аутистического спектра, организацией «Лицом к миру», помогающей инвалидам. У них тоже хорошие специалисты, асы в своем деле. Мы можем посоветовать родителям обратиться к ним.

— А если помощь нужна жителю из района области?

— Специалисты, прошедшие обучение по работе в рамках службы помощи родителям, есть в каждом районе области. Там же есть и специалисты, готовые помочь решить выявленную проблему. Родители могут выбрать, где им удобнее проконсультироваться или получить помощь — ближе к дому или в Ярославле. Также специалисты из областного центра по определенному графику выезжают в районы.

Пообщаться со специалистом можно онлайн или через мессенджер Фото: Александра Савельева

В «Центре помощи детям» есть кабинет дистанционного консультирования Фото: Александра Савельева

— Вы сказали про грант на 2019 год. А дальше что?

— Национальный проект «Образование», по которому реализуется наш региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей», будет действовать до 2024 года. Как нам известно, все эти годы гранты будут предоставляться. По крайней мере, на 2020 год федеральное финансирование мы тоже получили. Сейчас активно информируем родителей о нашей работе. За первые три квартала этого года к нам уже обратилось более 8000 человек. Думаю, что количество желающих будет только расти.

