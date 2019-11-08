Дети переутомились: директоров трёх школ оштрафуют за слишком трудное расписание уроков

В Ярославле прокуратура Фрунзенского района возбудила три административных дела в отношении директоров школ за неправильно составленное расписание уроков.

Номера школ не называются, но подробно объяснили, в чем нарушения. Оказалось, в школах составили такое расписание, что дети переутомлялись. Видимо, не чередовались предметы, считающиеся трудными, и легкие — изо, физкультура.

— При составлении расписания уроков следует чередовать различные по сложности предметы в течение дня и недели: для младших классов чередовать основные предметы (математика, русский и иностранный язык, природоведение, информатика) с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физкультуры; для обучающихся основного общего и среднего общего образования предметы естественно-математического профиля чередовать с гуманитарными предметами. Для первых классов наиболее трудные предметы должны проводить на втором уроке; 2–4-х классов — втором-третьем уроках; для 5–11-х классов на втором-четвертом уроках. Кроме того, после уроков физкультуры не проводятся уроки с письменными заданиями и контрольные работы, — объяснили в прокуратуре.

