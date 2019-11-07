7 ноября четверг
СЕЙЧАС -2°С
usd 63.59
eur 70.43

Темы

СЕЙЧАС -2°С
usd 63.59
eur 70.43

Все новости

Все новости
Образование

«Детей тошнило от одного вида»: в Ярославле отказались от коричневого напитка в школьном меню

Организаторы питания расстроились

Поделиться

1 038
13 Обсудить
После скандала в соцсетях детям больше не подают этот напиток&nbsp;

После скандала в соцсетях детям больше не подают этот напиток 

Из меню школьного питания в Ярославле исключили коричневый напиток, из-за которого разразился скандал в соцсетях. Фотографию выложили родители учеников с резкими комментариями: 

— Даже не представлю, что это такое. Но, по словам детей, их чуть не стошнило от одного вида, — анонимно поделились в группе «Жесть Ярославля».

Многие родители решили, что пенка сверху — это скисшее молоко. Однако организатор питания «Комбинат социального питания» очень расстроился из-за этих новостей. 

— Мне очень жаль, что цикорий, который мы разработали, пришлось убрать. Он был очень вкусный и полезный. У меня слезы из глаз, что пришлось его вычеркнуть. Но мы прислушались к мнению большинства, убрали, — говорит председатель совета директоров комбината Мария Тураева. 

Тураева считает, что просто не хватило информирования и объяснения, что это хороший, полезный напиток. 


— Говорят, что цикорий — напиток, данный богом. Надо добиваться своего и всем рассказывать об этом, — поддержал «Комбинат социального питания» мэр Владимир Волков. 

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

школьное питание

оцените материал

  • ЛАЙК 1
  • СМЕХ 1
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (13)

гость
7 ноя 2019 в 12:58

Мда, загадочное пойло обрело название. Ничего против цикория не имею, просто не догадывалась, что оно должно выглядеть так. Жижу снизу черпать было ошибкой, или предварительно процедить, а лучше крупные куски заваривать, тогда мути не будет, но такой дороже...

нет справедливости
7 ноя 2019 в 12:48

Ну вот на банкете мэров по празднованию ДР Золотого кольца в Ростове и хлЁбай, неуважаемый мЕр. Гораздо дешевле обойдется чем 2,5 млн

гурман
7 ноя 2019 в 12:29

не, ну цикорий это полезно и скрепно! можно еще ввести чай из кипрея, печенье из желудей, весной весьма неплох салат из крапивы!