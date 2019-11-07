«Детей тошнило от одного вида»: в Ярославле отказались от коричневого напитка в школьном меню

После скандала в соцсетях детям больше не подают этот напиток

Из меню школьного питания в Ярославле исключили коричневый напиток, из-за которого разразился скандал в соцсетях. Фотографию выложили родители учеников с резкими комментариями:

— Даже не представлю, что это такое. Но, по словам детей, их чуть не стошнило от одного вида, — анонимно поделились в группе «Жесть Ярославля».



Многие родители решили, что пенка сверху — это скисшее молоко. Однако организатор питания «Комбинат социального питания» очень расстроился из-за этих новостей.

— Мне очень жаль, что цикорий, который мы разработали, пришлось убрать. Он был очень вкусный и полезный. У меня слезы из глаз, что пришлось его вычеркнуть. Но мы прислушались к мнению большинства, убрали, — говорит председатель совета директоров комбината Мария Тураева.