Нет медкнижек и разрешений: в Ярославской области нашли опасные детские сады

В Ярославской области составили список опасных детских садов. Их 43, и все они частные. По словам уполномоченного по правам ребенка Михаила Крупина, учреждения работают без разрешительной документации.
— На рынке есть спрос на частные детские сады и школы, они нелицензированные, их нет в реестре департамента образования. В сентябре пришло заявление от главного пожарного инспектора с требованием проверить эти учреждения в связи со случаем в Казани, где 26 августа загорелся частный детский сад, — рассказал Крупин. — Как правило, эти помещения не проходили проверку по правилам пожарной безопасности, санитарным нормам. Работники не всегда могли предъявить медкнижки и справки об отсутствии судимости, а зачастую и обозначить свой статус: кем они работают и на каких условиях. Есть смысл вести региональный реестр этих учреждений. Но проблему контроля над ними нужно решать на федеральном уровне.
Ситуацию обсудили 6 ноября на круглом столе в Ярославской областной думе. Как вариант решения проблемы Михаил Крупин предложил систему «социального контракта» или «социальной няни». В первом случае родители уведомляют исполнительную власть о том, что они сами выполняют функции воспитателя, во втором — в детских садах вводятся дополнительные ставки педагогов, которые будут работать с детьми на дому.
Кроме того, собравшиеся пришли к выводу, что нужно выходить на федеральный уровень с инициативой по определению требований к устройству, содержанию и организации работы дошкольных организаций. Также парламентарии и эксперты предложили дать пожарным возможность проверять организации, оказывающие услуги детям в жилых помещениях. Сейчас такого права у них нет.