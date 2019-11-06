Нет медкнижек и разрешений: в Ярославской области нашли опасные детские сады

В Ярославской области составили список опасных детских садов. Их 43, и все они частные. По словам уполномоченного по правам ребенка Михаила Крупина, учреждения работают без разрешительной документации.

— На рынке есть спрос на частные детские сады и школы, они нелицензированные, их нет в реестре департамента образования. В сентябре пришло заявление от главного пожарного инспектора с требованием проверить эти учреждения в связи со случаем в Казани, где 26 августа загорелся частный детский сад, — рассказал Крупин. — Как правило, эти помещения не проходили проверку по правилам пожарной безопасности, санитарным нормам. Работники не всегда могли предъявить медкнижки и справки об отсутствии судимости, а зачастую и обозначить свой статус: кем они работают и на каких условиях. Есть смысл вести региональный реестр этих учреждений. Но проблему контроля над ними нужно решать на федеральном уровне.