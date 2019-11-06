«Дети пришли к закрытым дверям»: директор ДК в Рыбинске собрал деньги за занятия и исчез

Двести детей пришли на занятия, но оказались перед закрытой дверью

В Рыбинске 200 детей, которые 5 ноября пришли на занятия в Дворец культуры «Авиатор», остались на улице. Об этом сообщили родители маленьких артистов в группе в «Подслушано в Рыбинске» во «ВКонтакте».



— По непонятным для многих рыбинцев причинам, директор ДК «Авиатор» прекратил занятия в детских коллективах «Радостное Детство», «Клевер», «ОНиОНА», — сообщили родители.



Как рассказали взволнованные рыбинцы, директор собрал более 300 тысяч рублей с родителей и растворился. Дети в возрасте от четырех лет пришли вчера на занятия, но в итоге увидели закрытые двери.

