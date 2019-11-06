«Дети пришли к закрытым дверям»: директор ДК в Рыбинске собрал деньги за занятия и исчез

В Рыбинске 200 детей, которые 5 ноября пришли на занятия в Дворец культуры «Авиатор», остались на улице. Об этом сообщили родители маленьких артистов в группе в «Подслушано в Рыбинске» во «ВКонтакте».
— По непонятным для многих рыбинцев причинам, директор ДК «Авиатор» прекратил занятия в детских коллективах «Радостное Детство», «Клевер», «ОНиОНА», — сообщили родители.
Как рассказали взволнованные рыбинцы, директор собрал более 300 тысяч рублей с родителей и растворился. Дети в возрасте от четырех лет пришли вчера на занятия, но в итоге увидели закрытые двери.
— Ситуацию до родителей пытались довести руководители коллективов, но, судя по всему, они сами находятся в полном непонимании будущей ситуации, — сообщают родители.
Рыбинцы злятся и предлагают вершить самосуд над директором, который оставил маленьких артистов перед закрытой дверью. Нашлись и те, кто решил обратиться в прокуратуру, а затем в суд. В администрации Рыбинска родителям рассказали, чем могут помочь и какие есть предложения.
— Дело в том, что ДК «Авиатор» — частное учреждение, — сообщили в администрации. — Мы предложили родителям встретиться с руководителями творческих коллективов, чтобы обсудить возможность перевода детей на занятия в муниципальные учреждения. Встречи уже состоялись. Родители решили подумать.