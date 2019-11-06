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Образование

«Дети пришли к закрытым дверям»: директор ДК в Рыбинске собрал деньги за занятия и исчез

Мужчина пропал, оставив детей на улице

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Двести детей пришли на занятия, но оказались перед закрытой дверью&nbsp;

Двести детей пришли на занятия, но оказались перед закрытой дверью 

В Рыбинске 200 детей, которые 5 ноября пришли на занятия в Дворец культуры «Авиатор», остались на улице. Об этом сообщили родители маленьких артистов в группе в «Подслушано в Рыбинске» во «ВКонтакте».

— По непонятным для многих рыбинцев причинам, директор ДК «Авиатор» прекратил занятия в детских коллективах «Радостное Детство», «Клевер», «ОНиОНА», — сообщили родители.

Как рассказали взволнованные рыбинцы, директор собрал более 300 тысяч рублей с родителей и растворился. Дети в возрасте от четырех лет пришли вчера на занятия, но в итоге увидели закрытые двери.

— Ситуацию до родителей пытались довести руководители коллективов, но, судя по всему, они сами находятся в полном непонимании будущей ситуации, — сообщают родители.

Рыбинцы злятся и предлагают вершить самосуд над директором, который оставил маленьких артистов перед закрытой дверью. Нашлись и те, кто решил обратиться в прокуратуру, а затем в суд. В администрации Рыбинска родителям рассказали, чем могут помочь и какие есть предложения.

— Дело в том, что ДК «Авиатор» — частное учреждение, — сообщили в администрации. — Мы предложили родителям встретиться с руководителями творческих коллективов, чтобы обсудить возможность перевода детей на занятия в муниципальные учреждения. Встречи уже состоялись. Родители решили подумать.

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КОММЕНТАРИИ (3)

Миелофон
6 ноя 2019 в 18:47

Ждём, когда его величество косноязычие Инженер1 оставит свой след под этой новостью.

Мойша
6 ноя 2019 в 17:25

Настоящий герой нашего времени!

Гость
6 ноя 2019 в 22:10

Ося и Киса были тут)))