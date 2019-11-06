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Образование

В Ярославской области второклассник, чтобы попасть в школу, ходил пешком через лес

Делом занялся уполномоченный по правам ребёнка

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Мальчишка ходил пешком в Даниловском районе

Мальчишка ходил пешком в Даниловском районе

В Ярославской области второклассник, чтобы попасть в школу, каждое утро проходит два километра через лес. Ситуация произошла с семьёй в поселении в Даниловском районе, которое находится в двух километрах от трассы Любим-Ярославль, где курсирует школьный автобус. 

Ситуацией занялся уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области. 

— Мама с двумя детьми переехала в поселение из Ярославля. Самое простое решение — это социальное такси. Бюджету поселения это обойдется в год до 20 тысяч рублей, до 200 тысяч рублей за 10 лет обучения ребёнка. Это дешевле, чем строить дорогу до поселения, — рассказал детский омбудсмен Михаил Крупин. — В текущем моменте это правильное решение.

Теперь администрация поселения должна найти деньги на такси. 

Подобные случаи — не редкость в Ярославской области. Жители из шести деревень были вынуждены перебегать федеральную трассу с угрозой для жизни, чтобы просто попасть в школу. И только после публичного скандала за второклашкой из отдалённой деревни стал заезжать школьный автобус. 

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КОММЕНТАРИИ (9)

Потерявшийся Дед
6 ноя 2019 в 18:18

Что за поселение? На сельхозугодьях которые домики строят?

гость
6 ноя 2019 в 18:21

а не дешевле будет маму переселить поближе к дороге?

гость
6 ноя 2019 в 18:08

Эко дело 2км. - помню в сельской школе в Борисоглебском районе трое детишек из начальной школы каждый день за 8 км. ходили - пытались их оставить в интернате хотя бы в морозы - ни в какую