В Ярославской области второклассник, чтобы попасть в школу, ходил пешком через лес

В Ярославской области второклассник, чтобы попасть в школу, каждое утро проходит два километра через лес. Ситуация произошла с семьёй в поселении в Даниловском районе, которое находится в двух километрах от трассы Любим-Ярославль, где курсирует школьный автобус.

Ситуацией занялся уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области.

— Мама с двумя детьми переехала в поселение из Ярославля. Самое простое решение — это социальное такси. Бюджету поселения это обойдется в год до 20 тысяч рублей, до 200 тысяч рублей за 10 лет обучения ребёнка. Это дешевле, чем строить дорогу до поселения, — рассказал детский омбудсмен Михаил Крупин. — В текущем моменте это правильное решение.