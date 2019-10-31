Как сдать ОГЭ-2020 и ЕГЭ-2020, ярославским родителям расскажут на общеобластном собрании

В Ярославской области 12 ноября устроят собрание для родителей школьников 9-х и 11-х классов. Темой станет государственная итоговая аттестация. Собрание пройдет в режиме видеоконференции, чтобы все родители и законные представители детей смогли поучаствовать.



— Родителям выпускников расскажут об особенностях проведения государственной итоговой аттестации, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, для детей-инвалидов, о правилах, изменениях и нововведениях этого учебного года, апелляционных процедурах и многом другом, — сообщили в департаменте образования Ярославской области.

