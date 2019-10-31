Как сдать ОГЭ-2020 и ЕГЭ-2020, ярославским родителям расскажут на общеобластном собрании

В Ярославской области 12 ноября устроят собрание для родителей школьников 9-х и 11-х классов. Темой станет государственная итоговая аттестация. Собрание пройдет в режиме видеоконференции, чтобы все родители и законные представители детей смогли поучаствовать.
— Родителям выпускников расскажут об особенностях проведения государственной итоговой аттестации, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, для детей-инвалидов, о правилах, изменениях и нововведениях этого учебного года, апелляционных процедурах и многом другом, — сообщили в департаменте образования Ярославской области.
Помимо основной информации, которую расскажут представители департамента образования, родители смогут задать свои вопросы.
Чтобы все смогли получить ответы, собрание для родителей выпускников планируют провести в разное время. В 17:00 состоится встреча для родителей учеников, которые заканчивают 9-е классы, а в 18:00 для тех, чьи дети будут сдавать ЕГЭ, то есть выпускников 11-х классов. Родителей соберут в нескольких помещениях с видеосвязью. Адреса мест станут известны после 8 ноября. Мы их опубликуем.
Вопросы можно задавать уже сейчас. Для этого можно написать на электронную почту info@coikko.ru или на странице департамента образования Ярославской области, а также в социальных сетях департамента. Вопросы можно направлять в письменной форме или в формате видеообращения. Ответы на наиболее популярные и интересные из них будут даны во время собрания.