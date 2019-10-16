Пяти школам в Ярославской области дадут по миллиону: кому повезло

Пяти школам в Ярославской области дадут по миллиону рублей. Об этом у себя в соцсетях рассказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Три школы находятся в Ярославле —
На что потратить деньги, решат старшеклассники. Учащиеся
— Такой подход научит ребят по-взрослому распоряжаться деньгами, даст им почувствовать, что к их мнению относятся с уважением, — написал Дмитрий Миронов на своей официальной странице во «ВКонтакте».
Проект пилотный, но если результат всем понравится, то в
Как вам идея? Что вы сами предложили бы сделать в школах, будь у вас миллион?