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Образование

Пяти школам в Ярославской области дадут по миллиону: кому повезло

Как потратят деньги

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Дети сами выберут, на что потратить деньги

Дети сами выберут, на что потратить деньги

Пяти школам в Ярославской области дадут по миллиону рублей. Об этом у себя в соцсетях рассказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Три школы находятся в Ярославле — № 7, 49 и 81, а две в Рыбинске — № 3 и 23.

На что потратить деньги, решат старшеклассники. Учащиеся 9–11-х классов должны выдвинуть проекты и рассказать, что необходимо школе. Предложить могут что угодно, будь то площадка во дворе, киностудия или виртуальный тир для кабинета ОБЖ. Проектов может быть сколько угодно. За лучший проект будут голосовать.

— Такой подход научит ребят по-взрослому распоряжаться деньгами, даст им почувствовать, что к их мнению относятся с уважением, — написал Дмитрий Миронов на своей официальной странице во «ВКонтакте».

Проект пилотный, но если результат всем понравится, то в 2020-м количество участников увеличат.

Как вам идея? Что вы сами предложили бы сделать в школах, будь у вас миллион?

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Гость
    16 окт 2019 в 17:31

    И 50 миллионов на монастырь. Где логика?

    16 окт 2019 в 17:07

    Проводку менять, трубы и канализацию! Виртуальный тир.. Тады виртуальная служба в армии.

    гость
    16 окт 2019 в 17:47

    Эти три ярославских школы были определены случайным образом, путем открытой лотереи-розыгрыша среди ВСЕХ школ Ярославля? Кстати,если девочек больше чем мальчиков, то варианты виртуального тира, скейт площадки ,при стопроцентной явке не пройдут))).А вот Спа-центр,студия ногтей, школа красоты, модельное агентство, курсы инстаграмма - очень даже.)))