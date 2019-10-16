Пяти школам в Ярославской области дадут по миллиону: кому повезло

Пяти школам в Ярославской области дадут по миллиону рублей. Об этом у себя в соцсетях рассказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.



Три школы находятся в Ярославле — № 7 , 49 и 81, а две в Рыбинске — № 3 и 23.