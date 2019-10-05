«Должно быть всё наоборот»: школьный скандал из-за стакана воды поделил людей на два лагеря

Ярославцы в интернете бурно обсуждают историю, которую рассказала мама школьника, который потратил последние деньги на пол-литра воды. Женщина уверяет, что её сыну в школе стало плохо, медсестра дала ему таблетку, но ребёнку было её нечем запить. Мальчик рассказал, что бесплатно в школьной столовой воды ему не дали, поэтому пришлось тратить деньги, отложенные на проезд, а домой идти пешком через всё Брагино.
— Мать должна думать о своем ребенке, бутылка с водой должна быть у него с собой. Нарожают детей, а заботиться должен кто-то другой, — пишет на портале 76.RU Гость.
И многие придерживаются такой же точки зрения. Но далеко не все — история поделила людей на два лагеря.
— Надо же. Стакан воды не дадут, бессовестные. А если бы не дай бог случилось чего с ребенком? — пишет во «ВКонтакте» Татьяна Соловьёва.
В школе, где всё это произошло, молчат, ссылаясь на запрет комментировать случившееся сверху. Но педагоги из других школ не могут обойти тему стороной и делятся мнением.
— Странно, что медсестра в школе ребёнку дала таблетку и не дала воды, чтобы запить её, — должно быть всё наоборот, — рассказала читательница 76.RU Елена. — Я много лет работаю в школе и сталкивалась с тем, что детям становилось плохо. В медпункте могут остановить кровь, обработать рану и так далее — в общем оказать экстренную первую помощь, но не заниматься лечением детей. То есть в медпункте мальчику не должны были выдавать никаких таблеток, а вот воды попить и сообщить родителям, что ребёнку плохо, — были обязаны.
В соответствии с требованиями Роспотребнадзора свободный доступ обучающихся к питьевой воде должен быть обеспечен в течение всего времени их пребывания в образовательном учреждении. В школе есть питьевой фонтанчик, но ребёнку было из него неудобно запивать таблетку.