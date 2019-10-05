«Должно быть всё наоборот»: школьный скандал из-за стакана воды поделил людей на два лагеря

Руководство школы отказывается объясняться за скандальный случай с ребёнком Фото: Александра Савельева

Ярославцы в интернете бурно обсуждают историю, которую рассказала мама школьника, который потратил последние деньги на пол-литра воды. Женщина уверяет, что её сыну в школе стало плохо, медсестра дала ему таблетку, но ребёнку было её нечем запить. Мальчик рассказал, что бесплатно в школьной столовой воды ему не дали, поэтому пришлось тратить деньги, отложенные на проезд, а домой идти пешком через всё Брагино.

— Мать должна думать о своем ребенке, бутылка с водой должна быть у него с собой. Нарожают детей, а заботиться должен кто-то другой, — пишет на портале 76.RU Гость.

И многие придерживаются такой же точки зрения. Но далеко не все — история поделила людей на два лагеря. — Надо же. Стакан воды не дадут, бессовестные. А если бы не дай бог случилось чего с ребенком? — пишет во «ВКонтакте» Татьяна Соловьёва. В школе, где всё это произошло, молчат, ссылаясь на запрет комментировать случившееся сверху. Но педагоги из других школ не могут обойти тему стороной и делятся мнением.