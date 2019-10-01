В Ярославле нашли человека, который научит школьников правильно слушать песни Nirvana и Макаревича

Культурные нормативы придумывали сразу три министерства — образования, просвещения и культуры. Школьники обязаны будут посетить определенное количество выставок, музеев, спектаклей, а также посмотреть несколько фильмов и послушать музыку.

— У нас стартует культурный марафон, который завершится культурным диктантом, — объяснила директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева. — Мы подготовимся, оценки ставить не будут.

По задумке чиновников, в здоровом теле должен быть здоровый дух: если с первым более менее справляются физкультура и нормы ГТО, то дух надо воспитывать. Решили ввести специальные культурные нормы — учить школьников прекрасному.



Ранее стало известно, какие фильмы и песни будут изучать дети. Список весьма рок-н-ролльный — в музыкальном списке числятся песни Nirvana, Queen, Pink Floyd и Макаревича. Однако недавно министр культуры неожиданно резко высказался о списке культурных нормативов, заявив, что сделана колоссальная ошибка.

Сергей Пускепалис родился 15 апреля 1966 года в Курске. Режиссёр театра и кино. Киноактёр. В 1985 году окончил Саратовское театральное училище. В 2001 году в Москве окончил режиссёрский факультет РАТИ (ГИТИСа). После выпуска из РАТИ поставил в Москве пьесу «Двадцать семь» Алексея Слаповского — этот спектакль участвовал в одном из фестивалей «Балтийский дом». Затем поставил спектакль «От красной крысы до зелёной звезды» по пьесам А. Слаповского в омском «Пятом театре». Работал на театральных площадках в разных городах, снимался в фильмах. Сейчас работает в Ярославле художественным руководителем театра имени Волкова.