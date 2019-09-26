26 сентября четверг
СЕЙЧАС +8°С
usd 64.19
eur 70.59

Темы

СЕЙЧАС +8°С
usd 64.19
eur 70.59

Все новости

Все новости
Образование

В Ярославле сотрудников мэрии будут учить русскому языку

Для чиновников разработали курсы повышения квалификации

Поделиться

1 680
14 Обсудить
Программу повышения квалификации разработали в Институте развития стратегических инициатив<br>

Программу повышения квалификации разработали в Институте развития стратегических инициатив

В Ярославле сотрудники мэрии проходят курсы русского языка. За 26 академических часов чиновникам напомнят о школьной программе: как правильно ставить ударение, пользоваться официально-деловым и публицистическим стилями речи, а также правильно писать и избегать в речи плеоназмов.

— Обучение проходят сотрудники структурных подразделений мэрии и районных администраций. За каждое пропущенное занятие слушатель предоставляет объяснительную записку, заверенную непосредственным руководителем, — сообщается на сайте ИРСИ.

Согласно расписанию сегодня чиновников ждет итоговая аттестация.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

мэриярусский язык

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (14)

    Олег
    26 сен 2019 в 12:34

    Вас бы еще кто научил журналистике, а не хайпожорству.

    Гостья
    26 сен 2019 в 11:59

    Риторический вопрос: как они устраивались на работу? и кто их принимал без этих знаний?

    А так, да, отличное занятие за деньги налогоплательщиков. Лишь бы не вредительством занимались

    Гость
    26 сен 2019 в 13:20

    как их на Работу то взяли с незнанием РУССКОГО ЯЗЫКА?
    и за чей счёт обучение? если из их кармана-то хорошо..а если из кармана налогоплательщиков? я против В ГОРОДЕ ДЕЛ ПО ГОРЛО И ВЫШЕ а оне не видят дороги школы садики тьма проблем. очередной грабеж с октября подыымут за проезд.а энтих...учат(