В Ярославле сотрудников мэрии будут учить русскому языку

В Ярославле сотрудники мэрии проходят курсы русского языка. За 26 академических часов чиновникам напомнят о школьной программе: как правильно ставить ударение, пользоваться официально-деловым и публицистическим стилями речи, а также правильно писать и избегать в речи плеоназмов.



— Обучение проходят сотрудники структурных подразделений мэрии и районных администраций. За каждое пропущенное занятие слушатель предоставляет объяснительную записку, заверенную непосредственным руководителем, — сообщается на сайте ИРСИ.

