«Школы могут стать досуговыми центрами»: мэрия поддержала коммерцию в образовании

Иван 26 сен 2019 в 13:52

Образованный и любимый мной русский народ, не надо вестись на вброс и бросаться обсуждать всякую "идею" по существу как Вы делаете, думая что "идея" вброшена с уважением к Вам. Государство негласно выпихнуло на прокорм в народ врачей - опа - и вот затраты бюджета на них 3% (Европа -13%), в госбольницах лечат зеленкой а все мы платим за медуслуги чтоб хоть какое то качество было ( в Ярославле квоты на явки к офтальмологу!!!!! Нет квот - да хоть ослепни...про какие ты там свои налоги вспомнил? Вот и забудь про них, на арабскую республику ушли если официально..) То же самое со школами - на образование 4% бюджета (Европа-14%). А чтоб концы с концами - да пусть хоть сникерсами торгуют..но только должны ли мы с этим мириться? у школы есть получение прибыли в качестве уставной деятельности? А завтра если учителя разбегутся заставим торговые сети уроки проводить? Будем жизнь править законом, как должно, или закон жизнью - чтоб верхи не напрягались и денег не искали? А за что они тогда свои получают?