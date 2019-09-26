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Образование

«Школы могут стать досуговыми центрами»: мэрия поддержала коммерцию в образовании

Ярославский депутат предложил зарабатывать на спортзалах школ

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В мэрии поддерживают идею заработка на школах&nbsp;

В мэрии поддерживают идею заработка на школах 

В Ярославле депутат муниципалитета и советник мэра Алексей Таганов предложил школам зарабатывать на коммерции. Например, сдавать помещения в аренду. Мы спросили у мэрии Ярославля, что думает администрация города о такой идее. И получил ответ: 

— Образовательные учреждения Ярославля обладают колоссальным потенциалом и возможностями, могут стать образовательно-досуговыми центрами для своих микрорайонов, в том числе оказывая и платные услуги, — ответил представитель пресс-службы мэрии Дмитрий Батманов. — Закон гарантирует получение бесплатного образования. Согласно статье 43 Конституции РФ и статье 5 «Закона об образовании», в России дошкольное и общее образование является бесплатным и общедоступным. Дополнительные услуги, не входящие в обязательный образовательный перечень, школы могут оказывать на коммерческой основе. 

И привели пример, что 110 детских садов и школ города оказывают платные услуги, на которых с начала года заработано 129,4 миллиона рублей. Эти деньги организации могут тратить не только на зарплату педагогов, которые ведут дополнительные занятия, но и на закупку новой техники, ремонт и даже зарплату основного персонала. 

Напомним, школы и детские сады Ярославля являются бюджетными организациями, обязанность выплачивать зарплату персоналу лежит на городской казне. При этом у большинства учебных заведений имеются предписания прокуратуры о недостатках в ремонте, плохом состоянии пищеблоков, отсутствии горячей воды в умывальниках. На исполнение многих из них у городского бюджета нет денег в течение уже нескольких лет. 

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    КОММЕНТАРИИ (16)

    андрей
    26 сен 2019 в 13:05

    Во все времена, вечерами в школьных спортзалах играли в волейбол, футбол...А для детей были (правда немногочисленные) бесплатные и платные секции. И сейчас это имеет место быть. Стоимость аренды сейчас доступная! А когда это будет контролироваться департаментами разными - стоимость будет запредельная, как в ФОКах. Ничего нового для народа депутаты не придумали. Только хотят опять с простых людей слупить в свою пользу.

    26 сен 2019 в 11:54

    Все это проходили в 90х. Ничего хорошего из этого не произошло, насколько помню.

    Иван
    26 сен 2019 в 13:52

    Образованный и любимый мной русский народ, не надо вестись на вброс и бросаться обсуждать всякую "идею" по существу как Вы делаете, думая что "идея" вброшена с уважением к Вам. Государство негласно выпихнуло на прокорм в народ врачей - опа - и вот затраты бюджета на них 3% (Европа -13%), в госбольницах лечат зеленкой а все мы платим за медуслуги чтоб хоть какое то качество было ( в Ярославле квоты на явки к офтальмологу!!!!! Нет квот - да хоть ослепни...про какие ты там свои налоги вспомнил? Вот и забудь про них, на арабскую республику ушли если официально..) То же самое со школами - на образование 4% бюджета (Европа-14%). А чтоб концы с концами - да пусть хоть сникерсами торгуют..но только должны ли мы с этим мириться? у школы есть получение прибыли в качестве уставной деятельности? А завтра если учителя разбегутся заставим торговые сети уроки проводить? Будем жизнь править законом, как должно, или закон жизнью - чтоб верхи не напрягались и денег не искали? А за что они тогда свои получают?