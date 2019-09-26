«Школы могут стать досуговыми центрами»: мэрия поддержала коммерцию в образовании

В Ярославле депутат муниципалитета и советник мэра Алексей Таганов предложил школам зарабатывать на коммерции. Например, сдавать помещения в аренду. Мы спросили у мэрии Ярославля, что думает администрация города о такой идее. И получил ответ:
— Образовательные учреждения Ярославля обладают колоссальным потенциалом и возможностями, могут стать образовательно-досуговыми центрами для своих микрорайонов, в том числе оказывая и платные услуги, — ответил представитель пресс-службы мэрии Дмитрий Батманов. — Закон гарантирует получение бесплатного образования. Согласно статье 43 Конституции РФ и статье 5 «Закона об образовании», в России дошкольное и общее образование является бесплатным и общедоступным. Дополнительные услуги, не входящие в обязательный образовательный перечень, школы могут оказывать на коммерческой основе.
И привели пример, что 110 детских садов и школ города оказывают платные услуги, на которых с начала года заработано 129,4 миллиона рублей. Эти деньги организации могут тратить не только на зарплату педагогов, которые ведут дополнительные занятия, но и на закупку новой техники, ремонт и даже зарплату основного персонала.
Напомним, школы и детские сады Ярославля являются бюджетными организациями, обязанность выплачивать зарплату персоналу лежит на городской казне. При этом у большинства учебных заведений имеются предписания прокуратуры о недостатках в ремонте, плохом состоянии пищеблоков, отсутствии горячей воды в умывальниках. На исполнение многих из них у городского бюджета нет денег в течение уже нескольких лет.