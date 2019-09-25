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Образование

«Может, депутаты перейдут на самоокупаемость?»: ярославцы ответили на идею зарабатывать на школах

Коммерциализацию образования продвигает депутат муниципалитета

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Большинство ярославцев идею депутата не поняли и не приняли&nbsp;

Большинство ярославцев идею депутата не поняли и не приняли 

Ярославцы ответили депутату муниципалитета, предложившему начать зарабатывать на школах — сдавать в аренду спортивные залы, например. Эту идею Алексей Таганов озвучил в департаменте образования мэрии Ярославля, говоря о том, что нужно искать новые источники финансирования, в том числе на текущие нужды школ. 

Но его мысли оценили немногие. Мнения ярославцев этот счёт разделились. 

Пусть попробует

Некоторые ярославцы сочли идею не такой уж плохой.

— Чего проще. Выделите господину депутату одну школу. И пусть на её базе разработает бизнес-план в подтверждение своей идеи. А мы на цифры посмотрим, — написал гость сайта 76.RU.

— На самом деле, идея хорошая, нужно сделать так, чтобы деньги оставались в школе и расходовались на новое оборудование, ремонты, премии учителям. Чтобы они в свою очередь были в том числе стимулированы и дополнительным бесплатным образованием с детьми, — считает Анна Карпицкая. 

— По-моему, в словах депутата есть доля истины. В позднее и вечернее время спортзалы попросту простаивают. Что мешает сдать их в аренду на часы под фитнес-клубы, которые весьма популярны в последние годы. И посещать такие тренировки будут в основном жители близлежащих домов, а по совместительству и родители учащихся в этой школе. Сделать это на условиях, что во время школьных занятий дети бы могли пользоваться рядом тренажеров, приобретенных за счет арендатора, а вырученные от аренды средства пускать на ремонт и благоустройство школы, — предложил ярославец Сергей Канатьев. 

— У многих из нас дети посещают платные секции и различные спортивные школы, школы искусств, и все это не бесплатно! А если все это будет в школе, где ребенок учится, и деньги за эти дополнительные услуги пойдут на нужды школы, то это отличная идея! — говорит Алёна Мышкина.

Может, депутаты перейдут на самоокупаемость?

Однако около 80% участников обсуждений этого предложения не согласны с депутатом муниципалитета Ярославля. 

— Таганов и остальные депутаты, в целях значительной экономии бюджетных средств перейдите на самообеспечение и самоокупаемость. Ведь есть же возможность. Стыдно виснуть на шее у нищего народа. И сдавать тогда в аренду никого не придется, — написал читатель портала 76.RU под ником Карлуша.

— Хорошо. Пусть сдают в аренду и так далее. Пусть школа зарабатывает, родители в таком случае не станут больше ее финансировать. Это будет уже не школа, и ученики не будут ее единственными посетителями. Проходной двор. Плюс вы забыли про Беслан, где одной из версий было то, что какие-то чужие люди, которые делали накануне ремонт, разместили в школе часть оружия и взрывчатки. Это уже вопрос безопасности. Депутатам нужно умерить свои аппетиты и направлять максимум бюджетных денег в школы, осуществлять закон о бесплатном образовании, — высказался читатель сайта, пожелавший остаться анонимным. 

— На мой взгляд, лучше спортзалы отдавать во внеурочное время всяким секциям, кружкам, для занятий школьников, для репетиций — от этого будет больше пользы, — написал читатель под ником Горожанин.

— Не совсем понятно, зачем люди платят налоги. Денег на содержание школ нет. А может, чиновников и депутатов самих перевести на обеспечение через фандрайзинг? Вот пусть и креативят, у кого рублик себе на зарплату выпросить, — пишет Алексей Чернышев. 

— Оставьте школы детям. Спортзалы простаивают из-за отсутствия спортивных секций и кружков, — считает Евгений Гордеев. 

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    КОММЕНТАРИИ (7)

    Гость
    25 сен 2019 в 18:13

    если такое случится, думаю многие увидят воочию, то о чем писал ещё Ленин. только не на улицах а у депутатов дома.

    Елена
    25 сен 2019 в 18:37

    Скоро выборы в областную думу. Подумайте,стоит ли за него голосовать.

    Гость
    25 сен 2019 в 18:10

    Если бы да кабы. В городе нехватка общественных туалетов. Собственно они отсутствуют в районе жилых домов и все мужики ходят за угол. Вот пусть депутаты и сдают свои домашние сортиры, пока они на работе в аренду. Увидят тогда насколько это выгодно.