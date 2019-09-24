«Что за личность мы готовим?»: ярославским школьникам хотят прививать идентичность

Первыми обсуждать развитие уселись в сфере образования — чиновники городского департамента, директора школ, представители университетов, муниципалитета Ярославля. Им ещё только предстоит собрать воедино тезисы по своему направлению, но уже известно точно, чем собираются заняться в образовании в ближайшие пять лет — развивать ярославскую идентичность в детях.

В Ярославле чиновники задумались о том, как мы будем жить ближайшие пять лет, и начали создавать Программу социально-экономического развития города с 2020 по 2025 годы. Программа представляет собой набор тезисов и задач, установок и направлений, по которым собираются развивать разные сферы: образование, туризм, муниципальную экономику и промышленность, общественный транспорт, гражданское общество, дороги.

— У каждой школы есть своя идентичность, и каждый понимает на уровне сознания различия между школами. Кроме того, когда мы говорим Ярославль, какой бренд возникает в голове у ребёнка? Что он знает о своём регионе. Обычно в первую очередь у детей Ярославль — это хоккей, это «Локомотив», — высказался один из директоров школ. — Сюда нужно включить театр, музей, кино. Мы должны понимать, что за личность мы готовим, куда она идёт?

— Наша задача — воспитать гармонично развитую личность. Министерство образования нам говорит, что у каждой школы должно быть своё лицо, — добавила представитель департамента образования мэрии Ярославля.

Как именно будут формировать «лицо» школы и восприятие родного региона у школьника — пока неизвестно. Из озвученных идей назвали взаимодействие с музеями.

Недавно в Ярославской области запустили пилотный проект, по которому школьники должны будут сдавать культурные нормативы. Например, знать определённые фильмы и песни — список получился весьма рок-н-ролльный.