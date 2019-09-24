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Образование

«Что за личность мы готовим?»: ярославским школьникам хотят прививать идентичность

Что это и зачем понадобилось детям

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Понятие «идентичность» появится у каждой школы&nbsp;

Понятие «идентичность» появится у каждой школы 

В Ярославле чиновники задумались о том, как мы будем жить ближайшие пять лет, и начали создавать Программу социально-экономического развития города с 2020 по 2025 годы. Программа представляет собой набор тезисов и задач, установок и направлений, по которым собираются развивать разные сферы: образование, туризм, муниципальную экономику и промышленность, общественный транспорт, гражданское общество, дороги. 

Первыми обсуждать развитие уселись в сфере образования — чиновники городского департамента, директора школ, представители университетов, муниципалитета Ярославля. Им ещё только предстоит собрать воедино тезисы по своему направлению, но уже известно точно, чем собираются заняться в образовании в ближайшие пять лет — развивать ярославскую идентичность в детях. 

— У каждой школы есть своя идентичность, и каждый понимает на уровне сознания различия между школами. Кроме того, когда мы говорим Ярославль, какой бренд возникает в голове у ребёнка? Что он знает о своём регионе. Обычно в первую очередь у детей Ярославль — это хоккей, это «Локомотив», — высказался один из директоров школ. — Сюда нужно включить театр, музей, кино. Мы должны понимать, что за личность мы готовим, куда она идёт? 

— Наша задача — воспитать гармонично развитую личность. Министерство образования нам говорит, что у каждой школы должно быть своё лицо, — добавила представитель департамента образования мэрии Ярославля. 

Как именно будут формировать «лицо» школы и восприятие родного региона у школьника — пока неизвестно. Из озвученных идей назвали взаимодействие с музеями. 

Недавно в Ярославской области запустили пилотный проект, по которому школьники должны будут сдавать культурные нормативы. Например, знать определённые фильмы и песни — список получился весьма рок-н-ролльный

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    Гость
    24 сен 2019 в 14:02

    прально, надо готовить политически лояльных граждан, а то вечно всем недовольны

    Гость
    24 сен 2019 в 12:58

    Что еще за "лицо школы"? "Гари Поттера" лишка пересмотрели что ли? Ваша задача - знаниями обеспечить. А в остальном - отвалите от чужих детей.

    24 сен 2019 в 12:42

    "— Наша задача — воспитать гармонично развитую личность." Клоуны , как и чиновники, имеют естественную способность к размножению.