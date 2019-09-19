Не сработал родительский контроль: чиновники рассказали о коричневой жиже в школьной еде

На фоне родительских споров по поводу качества школьного питания и скандала с червяками в школьном супе в Ярославле обсудили стоимость завтраков и обедов в школах города. К новому учебному году депутаты рассчитали минимальную стоимость питания согласно прожиточному минимуму ярославцев. Для учеников младших классов, к ним относятся дети от 7 до 10 лет, минимальная цена завтрака — 50 рублей, а обеда — 64 рубля. Для старших классов, 11–18 лет, по минимальному тарифу завтрак — 55 рублей, обед — 83 рубля. Немного ниже тарифы в сельских школах. Для младших классов это 32 и 47 рублей за завтрак и обеды и 35 и 52 рубля для старших классов.



На пресс-конференции выступил и уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин. Он считает, что школьники не могут завтракать и обедать на одну и ту же сумму.

— Сегодня нет методики расчетов стоимости школьного питания. Нет единого рациона. Мы направили в две ветви власти свои предложения. У меня права законодательной инициативы нет. Есть право у правительства и у депутатов. Они рассмотрят и примут решение. Я как уполномоченный представляю интересы всех ваших детей, считаю, нереально на 50 рублей накормить 18-летнего парня. Формально люди рассчитали этот рацион, но он минимальный, — говорит Михаил Крупин.



Обсуждения проходили в пресс-центре информационного агентства «Интерфакс» Фото: Евгений Иванов / Facebook.com

На заседании упомянули и переход на безналичную оплату питания. Ранее родители учеников обратили внимание, что при переводе денег на карточку, по которой дети должны ходить в столовую и в буфет, банк берёт комиссию. Также с 23 сентября все школы Ярославля переведут на буфетную продукцию. — Мы вводим безналичную оплату за буфетную продукцию. В Ярославле 43-я школа так уже работает. Преимущества связаны с быстротой обслуживания. На данный момент открыты 600 лицевых счетов, — рассказала директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова.

