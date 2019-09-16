Департамент образования проверил жалобы о червяках в школьном супе: результаты

Школа прошла три проверки
Фото: Александра Савельева
Департамент образования проверил информацию о некачественном питании в ярославской школе. Скандал разразился, когда в соцсети попал снимок то ли с червяком, то ли с личинкой в супе.
— Проверка проведена по сообщениям в соцсетях, — сообщили в мэрии Ярославля. — Информация не подтвердилась.
И уточнили, что делать, если дети жалуются на плохую еду в школе.
— Необходимо обращаться к педагогам, дежурному учителю, администратору или директору школы, чтобы можно было оперативно организовать проверку и в случае подтверждения жалобы предъявить претензии к поставщику питания, — рассказала директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова.
После скандальной фотографии внутреннюю проверку провели в самой школе, приходила комиссия Роспотребнадзора — нарушений в работе школьной столовой не выявили.
— После этих фотографий школьную еду уже проверили три комиссии и ничего подобного не выявили. Похоже, что это был просто детский хайп, — предположил директор «Комбината социального питания» (поставщик питания в школу) Владимир Руденко.
Дети в выходке не признались. Есть ещё одна версия произошедшего — предполагают, что таким образом в городе происходит передел рынка питания. Подобные истории уже были в нескольких регионах России. Однако официально эта версия не подтверждается.