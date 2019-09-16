Департамент образования проверил жалобы о червяках в школьном супе: результаты

Департамент образования проверил информацию о некачественном питании в ярославской школе. Скандал разразился, когда в соцсети попал снимок то ли с червяком, то ли с личинкой в супе.

— Проверка проведена по сообщениям в соцсетях, — сообщили в мэрии Ярославля. — Информация не подтвердилась.

И уточнили, что делать, если дети жалуются на плохую еду в школе.

— Необходимо обращаться к педагогам, дежурному учителю, администратору или директору школы, чтобы можно было оперативно организовать проверку и в случае подтверждения жалобы предъявить претензии к поставщику питания, — рассказала директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова.

