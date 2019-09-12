В департаменте образования озвучили пять тем итогового сочинения 2019–2020 учебного года

В Ярославле областной департамент образования озвучил пять тем итогового сочинения 2019–2020 учебного года. Это «Война и мир» — к 150-летию великой книги», «Надежда и отчаяние», «Добро и зло», «Гордость и смирение», «Он и она».



— Написание сочинения является обязательным условием допуска выпускников к государственной итоговой аттестации. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вправе заменить его на изложение, — рассказала директор регионального департамента образования Ирина Лобода.