В департаменте образования озвучили пять тем итогового сочинения 2019–2020 учебного года

На подготовку осталось не так много времени
Фото: правительство Ярославской области
В Ярославле областной департамент образования озвучил пять тем итогового сочинения 2019–2020 учебного года. Это «Война и мир» — к 150-летию великой книги», «Надежда и отчаяние», «Добро и зло», «Гордость и смирение», «Он и она».
— Написание сочинения является обязательным условием допуска выпускников к государственной итоговой аттестации. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вправе заменить его на изложение, — рассказала директор регионального департамента образования Ирина Лобода.
В департаменте уточнили — обычно ярославским школьникам сочинение дается легко, сдают почти все.
— В 2018–2019 учебном году из 5588 сдававших итоговое сочинение в Ярославской области зачет не получил только один человек, — говорят в департаменте.
В этом году сочинение все будут писать 4 декабря. Те, кто не может писать работу в этот день по уважительным причинам, смогут сделать это в другие даты — в первую среду февраля и первую рабочую среду мая.
Признаки хорошего сочинения:
- от 350 слов (для изложения — 250–300 слов);
- продолжительность выполнения работы — до 3 часов 55 минут.