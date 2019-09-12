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Образование

В департаменте образования озвучили пять тем итогового сочинения 2019–2020 учебного года

Эта работа станет для ярославских школьников условием для допуска к итоговой аттестации

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На подготовку осталось не так много времени

Фото: правительство Ярославской области

В Ярославле областной департамент образования озвучил пять тем итогового сочинения 2019–2020 учебного года. Это «Война и мир» — к 150-летию великой книги», «Надежда и отчаяние», «Добро и зло», «Гордость и смирение», «Он и она».

— Написание сочинения является обязательным условием допуска выпускников к государственной итоговой аттестации. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вправе заменить его на изложение, — рассказала директор регионального департамента образования Ирина Лобода. 

В департаменте уточнили — обычно ярославским школьникам сочинение дается легко, сдают почти все.

— В 2018–2019 учебном году из 5588 сдававших итоговое сочинение в Ярославской области зачет не получил только один человек, — говорят в департаменте.

В этом году сочинение все будут писать 4 декабря. Те, кто не может писать работу в этот день по уважительным причинам, смогут сделать это в другие даты — в первую среду февраля и первую рабочую среду мая.

Признаки хорошего сочинения:

  • от 350 слов (для изложения — 250–300 слов);
  • продолжительность выполнения работы — до 3 часов 55 минут.

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