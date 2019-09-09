Появилось полное расписание школьных каникул в 2019–2020 учебном году

Первые каникулы начнутся в ноябре
Фото: Александра Савельева
Начался учебный год, а вместе с тем пора бы напомнить, когда в школах начнутся первые каникулы. В каждом городе России учебные заведения вправе устанавливать свой график каникул. Это согласно закону об образовании. Информация должна быть на сайте школы и информационных стендах.
— Вместе с тем в целях сохранения единого образовательного пространства департамент предлагает осенние каникулы с 3 ноября по 10 ноября, — сообщает директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова.
Чтобы лучше понимать современных школьников, предлагаем вам пройти забавный тест. Попробуйте угадать 12 слов из школьного сленга. Скажем сразу, это не так-то просто.