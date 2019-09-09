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Образование

Появилось полное расписание школьных каникул в 2019–2020 учебном году

Сколько дней будут отдыхать ярославские школьники

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Первые каникулы начнутся в ноябре

Фото: Александра Савельева 

Начался учебный год, а вместе с тем пора бы напомнить, когда в школах начнутся первые каникулы. В каждом городе России учебные заведения вправе устанавливать свой график каникул. Это согласно закону об образовании. Информация должна быть на сайте школы и информационных стендах.

— Вместе с тем в целях сохранения единого образовательного пространства департамент предлагает осенние каникулы с 3 ноября по 10 ноября, — сообщает директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова.

Всего&nbsp;— 31 день, не считая каникул для первоклассников&nbsp;

Всего — 31 день, не считая каникул для первоклассников 

Чтобы лучше понимать современных школьников, предлагаем вам пройти забавный тест. Попробуйте угадать 12 слов из школьного сленга. Скажем сразу, это не так-то просто.

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