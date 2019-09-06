В школе, ученики которой сняли на фото суп с червями, прошли проверки: результаты

— Тщательно осмотрели все помещения, супопродукты, крупы, муку, крупы и другое — всё оказалось свежим, и никаких червяков и личинок нигде не было, — сообщил директор школы № 21 Валерий Киселёв. — Обедали в тот день многие. Но больше из детей никто не пожаловался на подобные находки.

В Ярославле в школе № 21 прошло несколько проверок после того, как дети заявили — в столовой им дали суп с червями . Помещение кухни и все продукты перетрясли: проверили срок годности и осмотрели. Этим занимались не только сотрудники учебного заведения, но и специалисты аппарата уполномоченного по правам ребёнка в Ярославской области.

В компании, которая поставляет еду в школу, также уверены, что в продуктах не могло быть никаких червяков и личинок.

— Все продукты перед упаковкой и доставкой в школы тщательно проверяются, — объяснил директор «Комбината социального питания» Владимир Руденко. — В тот день был рыбный суп, и червякам там в принципе взяться неоткуда. После скандала мы ещё раз дополнительно проверили продукты и цеха предприятия и убедились, что ничего лишнего в школьные обеды попасть не могло.

Как стало известно изданию 76.RU, сотрудники школы поговорили и с детьми, которые выложили в интернет фото супа с червями. Те продолжают уверять, что в еду они ничего не подбрасывали, а просто сфотографировали то, что им выдали в столовой. Но администрация учебного заведения на детей не давит. Тем более что ребята учатся в классе детей с задержками психического развития.

Мнения людей по этой теме разделились: одни считают, что червей ради хайповой фотографии подбросили сами дети; другие уверены, что «лишние ингредиенты» попали в обед в цехах «Комбината школьного питания» или на школьной кухне; а есть и те, кто вообще считает, что ничего страшного не произошло.