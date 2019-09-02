«Просто я скучаю по маме»: в Ярославле на линейку к больным туберкулёзом детям пришли супергерои

Эти дети не стоят с букетами возле школы, их не встречает директор на крыльце и мама с папой не провожают за руку на 1 Сентября. Потому что эти дети вообще не ходят в школу. Торжественная линейка у них проходит в больнице.

Лишь к нескольким малышам сегодня пришли сюда родители. Про большинство мамы и папы забыли… Или сделали вид, что забыли.

Наш сегодняшний репортаж — из детского отделения Ярославской областной туберкулёзной больницы.



Врачи постарались всё оформить так, чтобы пациенты в этот день забыли, что они в больнице, и почувствовали себя настоящими школьниками Фото: Елена Вахрушева

Трёхэтажный корпус больницы находится в тихом местечке на улице Бабича. Здесь сейчас лечатся 27 пациентов. Врачи говорят, что зимой будет больше. Многим предстоит провести в больнице год, а то и полтора. Стены здания ярко изрисованы героями мультиков. Во дворе — тишина. Самые маленькие — в палатах со своими мамами, а те, кто постарше, — на втором этаже в игровом зале. Чтобы мальчишкам и девчонкам было не так обидно, что их сверстники сегодня отмечают День знаний, а они — нет, медсестра решила, что праздник у маленьких пациентов должен быть настоящим. Поэтому, кроме выступлений директора больницы и священника, детям устроили утренник и даже пригласили супергероев — Бэтмэна и Халка.



Учатся ребята прямо в больнице. Сюда приходят учителя из 88-й школы. Классы очень маленькие, но дружные.



— Например, 7-й и 9-й классы объединённые, просто приходим, и каждый получает задания своего уровня, — объясняют пациенты-школьники.



Учебные классы находятся прямо в отделении больницы Фото: Елена Вахрушева

Дети разные, но на удивление все до одного послушные. Дурачатся и кривляются только когда можно. Они терпеливо сидят и слушают выступления директора отделения о ремонте в корпусе и нагревающих воду бойлерах. Слушают и священника:



— Знания нужно получать, и нужно не лениться, чтобы помогать церкви и Родине, — внушает ребятне отец Роман. — Желаю, чтобы вам всем Господь дал вразумления, ума и сил.



Видео: Елена Вахрушева

Получился такой почти семейный утренник. За исключением того, что концерт в основном смотрел медперсонал больницы. Мало к кому пришли мамы, и малыши, старательно вытягивая ноты песен, вытягивали и шеи — в надежде рассмотреть: а вдруг? Вдруг пришла, а?



— Вообще, ко мне родители часто приезжают, — говорит 17-летний парень-весельчак Кирилл. — Но это ко мне. А есть и те, к кому вообще не приезжают.



Ребята в больнице дружны и общаются друг с другом, не обращая внимания на разницу в возрасте Фото: Елена Вахрушева

В этот момент 7-летний Егор опускает глаза в пол. Он скромный и даже немного замкнутый.

Видно, что мальчугану сложно сдерживать обиду, он смотрит куда-то в сторону и теребит рукава кофты.



— Он не знает, куда можно позвонить родителям, а сами они не звонят ему, — объяснили друзья.



— Я просто иногда скучаю по маме, — тихо говорит Егор, и от его голоса подступают слёзы.



Организацию праздника в честь Дня знаний взяла на себя медсестра Татьяна Шаркунова Фото: Елена Вахрушева

Сотрудники отделения больницы зачастую сами ищут родителей своих пациентов, но не всегда это получается.



— Когда родители понимают, что здесь дети накормлены, напоены и намыты, то многие пропадают, — объяснила медсестра высшей категории Татьяна Шаркунова. — Некоторые и по телефону перестают звонить. И это не редкость — через одного. Бывает, что летом на лечение поступит ребёнок, а к зиме родители даже тёплых вещей не привезут, даже варежки. Приходится нам самим искать. Волонтёры помогают — несут одежду, игрушки. Мы и сами несём. Но не хватает всегда.



Многие дети мечтали, чтобы рядом с медперсоналом в зале на стульчиках сидели их родители Фото: Елена Вахрушева

На вопросы о том, как в целом жить так долго в больнице, ребята отвечают без раздумий.



— Всё нормально, мы не жалуемся, — говорят. — Мы дружим все друг с другом, гулять ходим в назначенные часы у больницы, играем. Мальчишки в футбол любят играть.



— Бывают такие моменты, что хочется сбежать отсюда?



— Нет, из нас никто даже не заикался об этом, — объяснил за всех старший Кирилл. — Да и нет в этом необходимости. Если очень надо, то на выходные можно отпроситься домой.



Медики говорят, что дети привыкают к больнице, как к детскому дому.



— Те, которые ярославские, так и гулять, бывает, приходят сюда к больнице, — рассказала Татьяна Шаркунова. — Очень тяжело уходят они от нас.



Учителей в больнице поздравляли и дарили им букеты, как в любой обычной школе Фото: Елена Вахрушева