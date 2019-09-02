«Просто я скучаю по маме»: в Ярославле на линейку к больным туберкулёзом детям пришли супергерои

Супергерои Бэтмэн и Халк стали гвоздём праздника
Фото: Елена Вахрушева
Эти дети не стоят с букетами возле школы, их не встречает директор на крыльце и мама с папой не провожают за руку на 1 Сентября. Потому что эти дети вообще не ходят в школу. Торжественная линейка у них проходит в больнице.
Лишь к нескольким малышам сегодня пришли сюда родители. Про большинство мамы и папы забыли… Или сделали вид, что забыли.
Наш сегодняшний репортаж — из детского отделения Ярославской областной туберкулёзной больницы.
Трёхэтажный корпус больницы находится в тихом местечке на улице Бабича. Здесь сейчас лечатся 27 пациентов. Врачи говорят, что зимой будет больше. Многим предстоит провести в больнице год, а то и полтора. Стены здания ярко изрисованы героями мультиков. Во дворе — тишина. Самые маленькие — в палатах со своими мамами, а те, кто постарше, — на втором этаже в игровом зале. Чтобы мальчишкам и девчонкам было не так обидно, что их сверстники сегодня отмечают День знаний, а они — нет, медсестра решила, что праздник у маленьких пациентов должен быть настоящим. Поэтому, кроме выступлений директора больницы и священника, детям устроили утренник и даже пригласили супергероев — Бэтмэна и Халка.
Учатся ребята прямо в больнице. Сюда приходят учителя из 88-й школы. Классы очень маленькие, но дружные.
— Например, 7-й и 9-й классы объединённые, просто приходим, и каждый получает задания своего уровня, — объясняют пациенты-школьники.
Дети разные, но на удивление все до одного послушные. Дурачатся и кривляются только когда можно. Они терпеливо сидят и слушают выступления директора отделения о ремонте в корпусе и нагревающих воду бойлерах. Слушают и священника:
— Знания нужно получать, и нужно не лениться, чтобы помогать церкви и Родине, — внушает ребятне отец Роман. — Желаю, чтобы вам всем Господь дал вразумления, ума и сил.
Видео: Елена Вахрушева
Получился такой почти семейный утренник. За исключением того, что концерт в основном смотрел медперсонал больницы. Мало к кому пришли мамы, и малыши, старательно вытягивая ноты песен, вытягивали и шеи — в надежде рассмотреть: а вдруг? Вдруг пришла, а?
— Вообще, ко мне родители часто приезжают, — говорит 17-летний парень-весельчак Кирилл. — Но это ко мне. А есть и те, к кому вообще не приезжают.
В этот момент 7-летний Егор опускает глаза в пол. Он скромный и даже немного замкнутый.
Видно, что мальчугану сложно сдерживать обиду, он смотрит куда-то в сторону и теребит рукава кофты.
— Он не знает, куда можно позвонить родителям, а сами они не звонят ему, — объяснили друзья.
— Я просто иногда скучаю по маме, — тихо говорит Егор, и от его голоса подступают слёзы.
Сотрудники отделения больницы зачастую сами ищут родителей своих пациентов, но не всегда это получается.
— Когда родители понимают, что здесь дети накормлены, напоены и намыты, то многие пропадают, — объяснила медсестра высшей категории Татьяна Шаркунова. — Некоторые и по телефону перестают звонить. И это не редкость — через одного. Бывает, что летом на лечение поступит ребёнок, а к зиме родители даже тёплых вещей не привезут, даже варежки. Приходится нам самим искать. Волонтёры помогают — несут одежду, игрушки. Мы и сами несём. Но не хватает всегда.
На вопросы о том, как в целом жить так долго в больнице, ребята отвечают без раздумий.
— Всё нормально, мы не жалуемся, — говорят. — Мы дружим все друг с другом, гулять ходим в назначенные часы у больницы, играем. Мальчишки в футбол любят играть.
— Бывают такие моменты, что хочется сбежать отсюда?
— Нет, из нас никто даже не заикался об этом, — объяснил за всех старший Кирилл. — Да и нет в этом необходимости. Если очень надо, то на выходные можно отпроситься домой.
Медики говорят, что дети привыкают к больнице, как к детскому дому.
— Те, которые ярославские, так и гулять, бывает, приходят сюда к больнице, — рассказала Татьяна Шаркунова. — Очень тяжело уходят они от нас.
После торжественной части к малышам вышли Бэтмен и Халк. Супергерои не стали учить детей любить церковь и Родину. Они говорили о другом — о том, как маленьким пациентам самим стать супергероями. Такой вот День знаний.
О том, как прошёл День знаний в ярославских школах, смотрите в нашей онлайн-трансляции.
В Ярославской областной туберкулезной больнице работает отделение на 50 коек и стационар дневного пребывания для детей на 10 мест. Палаты в отделениях двухместные, просторные, светлые, оборудованы отдельным санузлом и душем. Едят дети здесь в столовой отделения, у них шестиразовое питание: три основных приёма пищи и три дополнительных. В отделениях больницы проводятся комплексное диагностическое обследование, лечение больных латентными и активными формами туберкулёза. Последние 3–4 года врачи отмечают тенденцию к снижению заболеваемости туберкулезом среди детей. Учитывая, что средний срок пребывания в стационаре составляет шесть месяцев, в отделениях есть средняя общеобразовательная школа с 1-го по 11-й классы. Ежегодно здесь проводят основной и единый государственный экзамены. Оборудованы игровые комнаты, компьютерный класс с выходом в интернет. С детьми работают психологи, воспитатели: еженедельно проводятся дополнительные занятия с арт-педагогом и занятия для мальчиков по резьбе по дереву. Силами сестринского персонала отделений организуется досуг детей: прогулки, игры, праздники.