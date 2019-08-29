29 августа четверг
СЕЙЧАС +18°С
usd 66.41
eur 73.66

Темы

СЕЙЧАС +18°С
usd 66.41
eur 73.66

Все новости

Все новости
Образование

На Соколе построят новую школу: смотрим проект, какой она будет

Новое учебное заведение планируют открыть через два года

Поделиться

1 002
1 Обсудить

Школа будет рассчитана на 750 учеников

Фото: правительство Ярославской области

В Ярославле определили подрядчика, кто построит новую школу на улице Чернопрудной в районе дома № 30 во Фрунзенском районе Ярославля. Учебное заведение на 750 мест будет строить Атек-Энерго за 496,9 миллиона рублей. 

— Общая стоимость проекта — свыше 620 миллионов рублей. Основное финансирование запланировано из федерального бюджета, софинансирование предусмотрено из областных и муниципальных средств, — уточнили в правительстве Ярославской области.

Рассматриваем проект будущей школы. Это будет здание с корпусами в три и четыре этажа, внутри — 30 учебных классов. 

Проект школы на Чернопрудной

Проект школы на Чернопрудной

— Для проведения общешкольных мероприятий: общешкольных собраний, лекций, конкурсов, викторин, родительских собраний и т. д. запроектирован актовый зал с эстрадой. Для обеспечения учащихся и преподавателей полноценным питанием запроектирован пищеблок, — говорится в документации к аукциону на портале Госзакупок. 

Столовая школы будет рассчитана на 400 мест. Также в школе будет футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, зона для гимнастики и турника. Общая площадь территории школы — 29 719 квадратных метров, самого здания — 4968 квадратных метров. 

Гарантию на работы подрядчик должен дать в пять лет. 

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

застройкашкола

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (1)

    Гость
    29 авг 2019 в 09:24

    Построят они вам крематорий.