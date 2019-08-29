На Соколе построят новую школу: смотрим проект, какой она будет

В Ярославле определили подрядчика, кто построит новую школу на улице Чернопрудной в районе дома № 30 во Фрунзенском районе Ярославля. Учебное заведение на 750 мест будет строить Атек-Энерго за 496,9 миллиона рублей.

— Общая стоимость проекта — свыше 620 миллионов рублей. Основное финансирование запланировано из федерального бюджета, софинансирование предусмотрено из областных и муниципальных средств, — уточнили в правительстве Ярославской области.

Рассматриваем проект будущей школы. Это будет здание с корпусами в три и четыре этажа, внутри — 30 учебных классов.