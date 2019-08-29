На Соколе построят новую школу: смотрим проект, какой она будет

Школа будет рассчитана на 750 учеников
Фото: правительство Ярославской области
В Ярославле определили подрядчика, кто построит новую школу на улице Чернопрудной в районе дома № 30 во Фрунзенском районе Ярославля. Учебное заведение на 750 мест будет строить Атек-Энерго за 496,9 миллиона рублей.
— Общая стоимость проекта — свыше 620 миллионов рублей. Основное финансирование запланировано из федерального бюджета, софинансирование предусмотрено из областных и муниципальных средств, — уточнили в правительстве Ярославской области.
Рассматриваем проект будущей школы. Это будет здание с корпусами в три и четыре этажа, внутри — 30 учебных классов.
— Для проведения общешкольных мероприятий: общешкольных собраний, лекций, конкурсов, викторин, родительских собраний и т. д. запроектирован актовый зал с эстрадой. Для обеспечения учащихся и преподавателей полноценным питанием запроектирован пищеблок, — говорится в документации к аукциону на портале Госзакупок.
Столовая школы будет рассчитана на 400 мест. Также в школе будет футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, зона для гимнастики и турника. Общая площадь территории школы — 29 719 квадратных метров, самого здания — 4968 квадратных метров.
Гарантию на работы подрядчик должен дать в пять лет.