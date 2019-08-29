«Сами виноваты в дурацкой традиции»: ярославцы рассказали, на что приходится сдавать деньги в школе

В группе 76.RU во «ВКонтакте» мы устроили опрос — попросили ярославцев рассказать о поборах в школах. Приходится ли за что-то платить? Еще как приходится, как выяснилось. Кого-то из родителей это бесит, а кто-то считает, что для ребенка ничего не жаль. Публикуем рассказы ярославцев.



А как в вашей школе? Уже расчехляете кошелек? Расскажите в комментариях, по сколько сдаёте в классе.

Катя Устимова

— Вода действительно нужна им, у нас стоял в классе бойлер с бутылями большими, плюс стаканчики нужно, пьют детки много. Потом туалетная бумага, салфетки — тоже закупал родительский комитет. Простите за прямоту, попу ребёнок не пальцами же будет вытирать, а терпеть в таком возрасте не все ж до дома могут. Бумажные полотенца — руки вытирать. Или не мыть им их весь день или об себя тереть? Нет же, конечно. Канцелярские товары — это бумага А4. Учитель 30 детям должен от руки писать какую-то информацию для родителей или для них же. Не в эре динозавров вроде живём. А сколько детей и их родителей позабывают то пенал, то тетрадки, то краски. Где их дитё возьмёт в таком случае? Правильно — в заначке у учителя, о которой заранее вы и позаботились. Если всё это подсчитать, то даже с 28–30 детей по 1000 рублей раз в полгода — это незначительная сумма на всю эту мелочь. И опять же всё тратится под отчёт, такими же родителями, учитель не занимается этими вопросами и не требует, а просто предлагает то, что считает действительно нужным. Дело-то наше личное — надо или нет. Тут как бы даже удивляться нечему — формально учимся бесплатно, а по факту в школах нет даже необходимого для элементарных нужд.



Елена Белякова

— У нас в том году собирали по 1000 рублей и во втором полугодии ещё по 500. При этом на театр и поездки сдавали отдельно. Зато на все праздники учителю дарили подарки, цветы и по 2000, а то и 3000 рублей . Вода у ребёнка всегда своя при себе и канцелярские принадлежности тоже. В классе — 28–30 человек .

Инесса Петрушкина

— Елена, а вот зачем учителям дарить подарки на все праздники? Они получают зарплату за свою работу. Можно поздравить с днем учителя, подарить букет цветов, но подарки — это лишнее. Просто сами родители виноваты в этих дурацких традициях. Горячая линия областного департамента образования: 8 4852 31-43-45 (круглосуточно, в режиме автоответчика). Можно звонить и жаловаться, если действия руководителя и других сотрудников школы нарушают их права и интересы детей (нарушение правил приёма в школу, незаконный сбор денег с родителей и др.).

Мария Полякова

— А мне с классом (вернее, с родителями), видать, крупно повезло. Ни разу никто не «послал лесом», хотя деньги в фонд класса собираю ежегодно по 1000–1500 за год. За охрану, конечно, никто не платит. Деньги идут на подарки детям, учителям ко всем праздникам, на канцтовары, угощения на всевозможные чаепития и т. д. В начальной школе был кулер с водой, стаканчики, бумажные полотенца. Всё это для ваших детей делается! Поверьте, сдать деньги раз в год гораздо проще, чем будучи в родительском комитете обеспечивать всем необходимым весь класс.





Лариса Анисимова

— Когда училась дочка, постоянно были поборы на охрану, на подарки и т. д. На рабочие тетради плюс тогда учебники покупали за свой счёт, окна в школу вставляли, козырьки делали. А потом депутат, который курировал школу, в публичном отчёте выложил, что все сделал сам. Молодец! За денежки родителей. В этом году сын идёт в первый класс, в другую школу по прописке. Школа, конечно, в убогом состоянии — без ремонтов, окон пластиковых, полы деревянные и т. д. В школу ничего не надо — ни на рабочие тетради скидываться, ни на учебники. Школа всем обеспечивает, кроме канцтоваров. Это порадовало. Дальше, может, и будут собирать. Посмотрим.



Mary Anosova

— 3500 — родкомитет (канцтовары, подарки детям на праздник, вода). В июне сдавала 2500 на рабочие тетради. 4000 рублей — продленка и 2000 — обед. Это на одного ребенка.

Елена Жмакина

— Два года сдавала, а в этом не буду. Учителя, считаю, не за что одаривать, на детей не хватает денег, зато учителю всегда и пожалуйста!

Ирина Годылева



— Да дети в день тратят больше, чем вы сдаете за год! Каждую перемену в столовой демонстрируют дорогущие телефоны, одеты по последней моде даже в началке. А сдаете вы не учителю, а своим детям. Если родители самостоятельно закупят тетради, получится дороже, и еще неизвестно, какой год издания. Они все разные. Школа договаривается с поставщиком и предоставляет родителям чек. И никто никого не заставляет ничего покупать. Это нужно вашим детям!

Ирина Салаева

— Я в этом году лесом пошлю всех.

